Bespaar op (streaming)abonnementen: hier krijg je studentenkorting

Veel diensten zijn alleen met een abonnement te gebruiken. Als je studeert, heb je recht op studentenkorting bij veel van die abonnementen. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Studentenkorting op abonnementen

Het studentenleven is al duur genoeg. Al die verschillende abonnementen op diensten en software die je vervolgens moet afsluiten, kun je er eigenlijk niet bij hebben. Maar wist je dat je op veel van die diensten studentenkorting krijgt?

Spotify

Muziekdienst Spotify biedt een speciaal abonnement voor studenten: Spotify Premium Student. Dit abonnement kost 4,99 per maand en is de eerste maand gratis. Dat komt neer op 50 procent korting, want het reguliere Premium-abonnement kost 9,99 euro per maand. Deze korting werkt wel alleen als je niet eerder Premium hebt gehad.

Leer meer over Spotify voor studenten.

Spotify: Music and Podcasts Spotify AB 8,8 (24.254.424 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Apple Music

Ook Apple biedt een Apple Music-studentenabonnement aan. Met dit abonnement kun je 50 procent korting krijgen. Het abonnement kost dan 4,99 euro per maand in plaats van 9,99 euro per maand. Handig is dat je met een Apple Music-studentenabonnement ook direct toegang krijgt tot Apple TV+, de streamingdienst van het bedrijf.

Leer meer over Apple Music voor studenten.

Apple Music Apple 7 (441.813 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Tidal

Net als Spotify en Apple Music krijg je bij Tidal 50 procent korting op je abonnement. Dat betekent dat je 4,99 euro in plaats van 9,99 euro per maand betaalt. Je kunt bij Tidal ook voor een Student HiFi Plus-abonnement kiezen. Voor 9,99 euro per maand krijg je dan muziek in hogere kwaliteit.

Leer meer over Tidal voor studenten.

TIDAL Music - Hifi Songs, Playlists, & Videos TIDAL 8,2 (275.145 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Deezer

Muziekdienst Deezer kan natuurlijk niet achterblijven. Ook met deze dienst kun je als student voor 4,99 euro per maand muziek luisteren.

Leer meer over Deezer voor studenten.

Deezer: Music & Podcast Player Deezer Music 8,6 (2.727.878 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Storytel

Houd je liever van boeken luisteren, dan hebben we goed nieuws. Bij Storytel kun je namelijk ook als student korting krijgen. Normaal kost een abonnement 12,99 euro per maand, maar als student betaal je 9,99 euro per maand. Geen enorme korting, maar je kunt dan wel onbeperkt boeken luisteren en lezen. Daar zit ook een hoop leerzaams tussen.

Leer meer over Storytel voor studenten.

Storytel: Audiobooks & Ebooks Storytel Sweden AB 9 (304.115 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

YouTube

Toch hoeft het niet bij audio te blijven, want YouTube Premium biedt ook korting voor studenten. Reguliere gebruikers moeten 11,99 euro per maand betalen, terwijl studenten maar 6,99 euro per maand neerleggen.

Leer meer over YouTube voor studenten.

YouTube Google LLC 8,2 (126.109.472 reviews) Gratis via Google Play via Google Play Helaas, deze app is van Google Play verwijderd

Adobe Creative Cloud

Zit je in een creatieve hoek, dan is de software van Adobe al snel een must. Tegenwoordig moet je een abonnement afsluiten om gebruik te maken van Photoshop en andere handige software. Gelukkig krijg je als student 20 procent korting. In plaats van 19,66 euro per maand betaal je 15,73 euro per maand in het eerste jaar.

Leer meer over Adobe Creative Cloud voor studenten.

Adobe Creative Cloud Adobe 9 (24.019 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

NordVPN

Als student heb je ook recht op 15 procent extra korting bij NordVPN. Afsluiten gaat via StudentBeans. Let wel op dat je direct een abonnement voor twee jaar moet afsluiten.

Leer meer over NordVPN voor studenten.

NordVPN – fast VPN for privacy Nord Security 8,8 (480.116 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer korting voor studenten

Ook op andere plekken krijg je korting als student. Er zijn verschillende apps in de Play Store te vinden die je helpen om deze korting te vinden. Wij zetten deze studentenkorting-apps voor je op een rijtje. Over het besparen van geld in het algemeen check je ons maandthema rond geld besparen.

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.