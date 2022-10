Zien: Google deelt voorbeelden van Super Res Zoom op de Pixel 7 Pro

Google heeft op de Pixel 7 Pro flink gesleuteld aan Super Res Zoom. Deze hybride zoomtechniek moet voor betere foto’s zorgen als je het beeld dichterbij haalt. De zoekgigant heeft zelf wat eerste resultaten gedeeld.

Zo ziet Super Res Zoom eruit op de Google Pixel 7 Pro

Eerder deze week lanceerde Google de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Die tweede smartphone heeft een nieuwe telecamera waarmee je 5 keer optisch kunt inzoomen. Het bedrijf sleutelde echter ook aan Super Res Zoom. Dat is een hybride techniek die naast de lenzen kunstmatige intelligentie gebruikt om het beeld nóg dichterbij te kunnen halen. Missende details worden door de smartphone zelf ingevuld.

Google deelde zelf alvast wat voorbeelden. Hieronder zie je het One World Trade Center in New York. De foto links is met de hoofdcamera genomen. Het kiekje helemaal rechts is met de maximale vergroting van 30x geschoten. Helaas vertelt Google er niet bij hoe ver de middelste foto’s zijn ingezoomd.

1x 30x

De eerste twee foto’s zien er prima uit. Bij de derde neemt de kwaliteit wat af. De antenne op het laatste kiekje is zelfs behoorlijk onscherp. Dat is enigszins zorgwekkend aangezien deze foto’s door Google zelf zijn gemaakt. Je kunt dus gerust aannemen dat dit de beste resultaten zijn die je kunt behalen. Op de website van Google vind je overigens nog meer voorbeelden.

Dit moet je weten over de Google Pixel 7 (Pro)

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Google-smartphones in jaren die je officieel in Nederland kunt kopen. Het kleine model, de Pixel 7, heeft een 6,3 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De Pixel 7 Pro doet er een schepje bovenop met een 6,7 inch-display dat de pixels 120 keer per seconde vernieuwt. Beide toestellen draaien op Googles nieuwe Tensor G2-chip.

Binnenkort lees je op Android Planet onze reviews van deze nieuwe smartphones. Kun je niet wachten? Check dan alvast onze preview van de Google Pixel 7 (Pro).

