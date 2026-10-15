Waarom je bij de supermarkt meer korting krijgt met een app (maar mag dat wel?)

Tegenwoordig heb je bij menig supermarkt een app nodig voor extra aanbiedingen, maar daar willen de supermarkten wel wat voor terug.

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Heb je een supermarkt-app nodig?

Je voelt je tegenwoordig haast verplicht om de app van je supermarkt te downloaden, omdat je anders aanbiedingen mist. Hoewel je zonder app prima boodschappen kunt doen, ben je duurder uit dan met de app en een account.

Neem bijvoorbeeld de Albert Heijn. Iedereen kan gebruikmaken van de bonusaanbiedingen, ook met een anonieme bonuskaart. Toch krijg je alleen met de app en een account extra aanbiedingen in de vorm van de Bonus Box en extra korting in combinatie met AH Premium (mits de app werkt en de systemen niet plat liggen).

Vergelijkbare dingen gebeuren bij andere supermarkten. Zo is er Lidl Plus als een digitale klantenkaart met extra aanbiedingen, of Jumbo Extra’s met wekelijks nieuwe aanbiedingen die precies passen bij je eerdere aankopen.

Data verzamelen

Voor deze supermarkten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun app downloaden. Niet alleen omdat je met een app op je smartphone eerder geneigd bent om weer bij die winkel je boodschappen te doen, maar vooral omdat de supermarkt op deze manier veel data over je kan verzamelen.

Supermarkten geven je niet zomaar extra korting, want je betaalt met je gegevens. Er worden profielen opgebouwd van elke klant met de app, vol informatie over wie je bent. Dit wordt gebaseerd op wat je koopt, wat je favoriete winkel is, hoeveel je uitgeeft, hoe oud je bent, waar je woont, enzovoort.

Die gegevens worden gebruikt om je aanbiedingen voor te schotelen waar je extra gevoelig voor bent. Dat zijn vaak niet de producten die je toch al elke week koopt, maar wel producten waarvan de supermarkt denkt dat je mee verleid kan worden. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar de keuzes die vergelijkbare shoppers maken. Jouw gegevens worden dus ook gebruikt om andere klanten te verleiden.

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Mag dat wel?

Dit is gewoon toegestaan in Nederland. Een supermarkt mag zelf bepalen of kortingen gekoppeld worden aan een klantenkaart of een app, zolang de supermarkt duidelijk is over deze voorwaarden.

Wel of geen app?

Je kunt er nog steeds voor kiezen om geen app te downloaden van je supermarkt om zo anoniem mogelijk boodschappen te doen. Toch zal er zelfs met een anonieme bonuskaart een profiel van je worden opgebouwd.

De supermarkten doen wel hun best om van de apps iets te maken waar je echt iets aan hebt. Denk aan het ontdekken van recepten, het bijhouden van een boodschappenlijstje en dat lijstje op de juiste volgorde zetten voor de beste route in jouw favoriete supermarkt.

Of dat genoeg is, mag je zelf bepalen. Als je echt op de centen let, dan kun je eigenlijk niets anders dan toch overstag gaan. Of je gaat natuurlijk naar een supermarkt waar de prijzen voor iedereen hetzelfde zijn.

Apps die data verzamelen

Apps op je telefoon verzamelen een hoop data waar je waarschijnlijk niet eens bewust van bent. Deze dingen willen apps van je weten.

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