Overstappen vanaf Apple doe je met ‘Switch to Android’ van Google

Dat Google werkte aan een Switch to Android-app voor Apple-gebruikers ging al tijden rond in het geruchtencircuit. Nu is de app daadwerkelijk te vinden in de App Store van Apple.

Switch to Android: dit kun je ermee

Overweeg je om over te stappen van een iPhone naar een toestel met Android, dan is het goed kijken hoe je zo snel mogelijk data, contacten en bijvoorbeeld foto’s overzet. Google heeft nu Switch to Android in de App Store uitgebracht, een app om je daarmee te helpen.

Dankzij de app hoef je dus niet te pielen met kabels, maar wordt veel data draadloos overgezet. Ook kun je denken aan kalenderafspraken en hulp bij het uitschakelen van iMessage op je iPhone, zodat je gewoon kunt sms’en op je nieuwe telefoon. En hoe die koppeling met iCloud precies werkt om al je foto’s en video’s over te zetten? Daarbij helpt Switch to Android je ook.

Switch to Android kent ook (grote) beperkingen

Dat klinkt natuurlijk allemaal erg fijn en dat is het stiekem ook. Zo hoef je niet aan de slag met hele uitgebreide stappenplannen, maar regel je dat allemaal met één app. Toch schort het nog aan een erg belangrijke functie, die waarschijnlijk ook niet snel gaat komen.

Het overzetten van apps van je iPhone naar je nieuwe toestel, inclusief instellingen of gebruikersdata. Dat is stiekem maar goed ook, want dat heeft te maken met restricties voor app-ontwikkelaars, die anders alles van je weten en kunnen uitlezen. Op je nieuwe smartphone moet je dus nog steeds handmatig al je favoriete apps downloaden, installeren en inloggen met je persoonlijke gegevens.

Maak je gebruik van betaalde apps op iOS? Houd er dan ook rekening mee dat er misschien geen versie is voor Android en je dus op zoek moet naar een alternatief. Ook kan het zijn dat die app er wel is, maar je hem voor je nieuwe toestel toch nog een keer moet aanschaffen.

Downloaden Switch to Android

Switch to Android is te downloaden in verschillende geselecteerde landen, waaronder Nederland, vooralsnog alleen via deze directe link. Probeer je de applicatie namelijk te zoeken in de App Store dan vind je ‘m nog niet. Ook via de ontwikkelaarspagina van Google in de downloadwinkel van Apple komt de app nog niet naar voren.

Wil je juist overstappen van Android naar iOS? Dan is er de ‘Stap over op iOS’-app van Apple, die al tijden in de Play Store te vinden is. Downloaden doe je via onderstaande button en het principe is veelal hetzelfde; ook daarmee zet je gegevens over naar je nieuwe toestel.

