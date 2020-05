Heb jij momenteel een Go Unlimited-abonnement van T-Mobile? Dan kun je later dit jaar kosteloos gebruikmaken van het 5G-netwerk. Je hoeft hierdoor niet extra bij te betalen.



T-Mobile rolt 5G straks uit naar bestaande klanten

Dat zegt woordvoerder Sherida van Ijsselmuide tegen Tweakers. Mensen die nu een Go Unlimited-abonnement bij T-Mobile hebben krijgen later dit jaar, als het netwerk geactiveerd wordt, toegang tot 5G. Ze hoeven hiervoor geen meerprijs te betalen. “Klanten zullen toegang hebben tot 5G zodra het 5G-netwerk actief wordt, ze een 5G-toestel hebben en zich bevinden in een 5G-dekkingsgebied”, zegt Van Ijsselmuide.

Ook nieuwe abonnees profiteren dus van dit besluit. Wanneer je nu een Go Unlimited-abonnement afsluit bij T-Mobile, zet de provider je kosteloos over op 5G. Uiteraard moet je hiervoor wel aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoen.

De mededeling van T-Mobile komt op een opvallend tijdstip. In februari lanceerde men namelijk het Unlimited Plus-abonnement, dat 5G ready is. Door zo’n abonnement af te sluiten, ben je volgens T-Mobile klaar voor de toekomst en kun je straks als eerste gebruikmaken van 5G. Dit geldt nu dus ook voor een deel van de bestaande klanten.

Met dit nieuwe beleid hoopt T-Mobile meer mensen op 5G aan te sluiten. Van Ijsselmuide: ‘Hiermee bieden we nog meer klanten de mogelijkheid om 5G te ervaren zodra ons netwerk beschikbaar is.’ De wijziging is overigens ingegaan vanaf 28 april. Heb je op of na die datum een Go Unlimited-pakket bij T-Mobile afgesloten? Dan profiteer je later dit jaar dus automatisch van het nieuwe netwerk.



Na jaren van voorbereiding belooft 2020 hét jaar van 5G te worden. Alle grote providers willen de deuren van het nieuwe netwerk dit jaar openen voor consumenten. Vodafone ging er eind april met de primeur vandoor.

Deze provider stelde haar 5G-netwerk voor een deel van haar gebruikers beschikbaar. Het gaat voorlopig nog niet om de uiteindelijke versie van 5G, maar eerder een soort ‘light’-variant. Hoe dit precies zit, lees je in onderstaand artikel op onze zustersite iPhoned.

