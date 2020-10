Provider T-Mobile heeft bekendgemaakt dat er vanaf vandaag landelijke 5G-dekking is in Nederland. Daarmee voldoet de provider aan de belofte om dat geregeld te hebben voor het einde van 2020.

T-Mobile biedt landelijk 5G-dekking

Middels een persbericht laat de provider weten dat het vanaf nu landelijke 5G-dekking biedt. In de praktijk betekent dit dat 90 procent van de inwoners van Nederland in 5G-dekkingsgebied woont van T-Mobile. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de kwaliteit, snelheid en stabiliteit van het vernieuwde netwerk.

De provider maakte eerder al de belofte dat er een landelijk 5G-netwerk zou zijn voor het eind van 2020. T-Mobile gebruikt voor het netwerk onder andere de frequenties die afgelopen juli zijn aangekocht, bij de zogenaamde multibandveiling. T-Mobile is hiermee de eerste provider in Nederland met een landelijk dekkend netwerk.

Andere providers en 5G

Naast T-Mobile zijn ook providers Vodafone en KPN druk bezig met de uitrol en optimalisatie van hun nieuwe netwerk. Vodafone zette als eerste het 5G-netwerk aan en dat is nu beschikbaar voor zo’n 80 procent van de Nederlandse inwoners. KPN is ook druk bezig met de uitrol van de vernieuwde netwerktechnologie.

Dat gaat wel op een minder rap tempo dan bij de andere twee aanbieders. Momenteel kun je voornamelijk gebruikmaken van KPN’s netwerk in de Randstad. Een landelijk dekkend KPN-netwerk voor 5G moet voor 2021 gerealiseerd zijn, liet de provider eerder al weten.

5G-gebruik in Nederland

Het huidige 5G kan trouwens beter ‘5G lite’ genoemd worden, want het maakt nog geen gebruik van alle voordelen die er zijn. Zo is de snelheidwinst momenteel nog minimaal ten opzichte van 4G. Daarvoor is namelijk een frequentie nodig die nu nog niet wordt gebruikt. Dat gebeurt pas over enkele jaren, waardoor je wel veel sneller kunt down- en uploaden. Een ander voordeel van 5G is de stabiliteit, die weer een stuk beter moet zijn dan het huidige 4G.

Om nu al gebruik te kunnen maken heb je naast een provider die 5G aanbiedt ook een goede smartphone en 5G-abonnement nodig. Of jouw abonnement al geschikt is kun je checken bij de provider zelf. Heb je een Red-abonnement bij provider Vodafone, een Unlimited (Plus)-abonnement bij T-Mobile of een abonnement bij KPN, dan is dat klaar voor 5G. Toestellen die al geschikt zijn voor het nieuwe netwerk, zijn bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20 5G, OnePlus Nord of Sony Xperia 5 II.

