T-Mobile bundelt Netflix en Videoland in nieuw telefoonabonnement

Provider T-Mobile heeft Unlimited en Entertainment uitgebracht. Dit nieuwe abonnement is inclusief toegang tot Netflix en Videoland. Ook bestaande T-Mobile-abonnees kunnen het nieuwe abonnement afsluiten.

Lees verder na de advertentie.

T-Mobile voegt Netflix en Videoland toe aan nieuw abonnement

De provider kondigt het nieuwe telefoonabonnement aan via een persbericht. T-Mobile Unlimited en Entertainment kost 50 euro per maand en is inclusief onbeperkte toegang tot Netflix en Videoland. Het is de eerste keer dat een Nederlandse telecomprovider op zo’n manier samenwerkt met streamingdiensten.

Belangrijkste kenmerken T-Mobile Unlimited en Entertainment:

Onbeperkt internet in Nederland (en 21GB binnen de Europese Unie)

Onbeperkt bellen en sms’en in Nederland

120 belminuten vanuit Nederland naar andere andere landen binnen de EU

5G-internet

Onbeperkt toegang tot Netflix Standaard

Onbeperkt toegang tot Videoland Plus

Abonnementskosten van 50 euro per maand

De genoemde prijs van 50 euro per maand geldt voor klanten die direct een tweejarig abonnement afsluiten. Betalen je liever per jaar, dan kost het nieuwe pakket 51 euro per maand. Nieuwe T-Mobile-klanten betalen ook nog aansluitkosten van 25 euro. Ook bestaande klanten kunnen upgraden naar Unlimited en Entertainment.

Goedkoper uit met nieuw pakket

Het nieuwe T-Mobile-abonnement geeft klanten toegang tot Netflix Standaard. Dit instapabonnement kost normaal gesproken 10,99 euro per maand en is het middelste pakket van Netfix. Met Standaard kun je op twee schermen tegelijk films en series in hd-kwaliteit kijken.

Een abonnement op Videoland Plus kost 7,99 euro per maand. Je kunt op twee schermen tegelijkertijd kijken en onder meer films en series op je telefoon downloaden om ze offline te kijken.

Omdat de Unlimited en Entertainment-uitbreiding 15 euro meer kost dan het ‘gewone’ Unlimited-abonnement (dat 35 euro per maand kost), zijn klanten voordeliger uit dan wanneer ze losse abonnementen op de streamingdiensten afsluiten.

Meer over T-Mobile

T-Mobile had eind vorig jaar de primeur te pakken door als eerste provider een landelijke 5G-dekking te realiseren. Zo kun je op vrijwel alle plekken in het land gebruikmaken van het nieuwe netwerk.

De grote snelheidswinst van 5G laat nog wel op zich wachten. De daarvoor benodigde frequenties worden volgend jaar geveild. Ben je momenteel op zoek naar een 5G-abonnement? Gebruik dan de speciale sim only-vergelijker van Android Planet. Hierin kun je alle aanbiedingen van providers filteren op prijs, belminuten, sms’jes en nog veel meer.