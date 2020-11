T-Mobile mag Simpel overnemen. De budgetprovider gaat per december onder T-Mobile vallen, maar voor klanten en medewerkers verandert er weinig.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft T-Mobile goedkeuring gegeven om Simpel over te nemen. De overname werd afgelopen oktober al aangekondigd, maar de toezichthouder moest nog goedkeuring geven voor de glazen beklonken konden worden. “De overname heeft geen noemenswaardige impact op de concurrentie op de markt voor mobiele telecommunicatiediensten”, aldus de ACM.

Simpel blijft als zelfstandig merk opereren en wordt vanaf december officieel door T-Mobile ingelijfd. Voor de ongeveer één miljoen klanten en de twintig medewerkers verandert er niets. Alle bestaande Simpel-abonnementen blijven doorlopen en je kunt vanaf december dus ook ‘gewoon’ nieuwe producten afsluiten.

Het is niet de eerste keer dat Simpel onderdeel is van T-Mobile. Van 2010 tot 2014 viel de prijsvechter ook al onder het van oorsprong Duitse telecombedrijf. Nu Simpel opnieuw onderdeel wordt van T-Mobile heeft de provider in Nederland circa 6,6 miljoen klanten.

Voor Simpel was Tele2 de meest recente aankoop van T-Mobile. De toezichthouder had toen bijna een jaar nodig om de overname goed te keuren. Dat kwam omdat het aantal providers met een eigen telecomnetwerk in Nederland toen van vier naar drie ging. Simpel is een zogeheten virtuele provider en heeft dus nooit een eigen netwerk gehad: daarvoor gebruikte men het systeem van T-Mobile.

Toekomst van Simpel

T-Mobile heeft geen uitspraken gedaan over de toekomst van Simpel. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de provider zich blijft richten op de ‘onderkant’ van de telecommarkt.

Simpel verkoopt relatief betaalbare sim only-abonnementen aan particulieren en zakelijke providers. Je kunt niet bij Simpel terecht voor een toestel met abonnement: daarvoor moet je bij T-Mobile zijn en blijven. Ook nieuwe technieken, zoals 5G, zijn vaak niet direct bij prijsvechters als Simpel beschikbaar.

