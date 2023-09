T-Mobile wordt Odido: 8 vragen en antwoorden

T-Mobile heeft groot nieuws. De naam van de provider wordt veranderd naar Odido en dat geldt ook voor Tele2 Mobiel. Wat dat voor jou betekent? Android Planet zet verschillende vragen én antwoorden voor je op een rij.

Odido: herpositionering voor T-Mobile en Tele2 Mobiel

Hét grote nieuws van vandaag is de herpositionering van providers T-Mobile en Tele2 Mobiel. Beide providers gaan verder als Odido. Het gaat om een onafhankelijk Nederlands merk die als slogan “Het kan ook anders” gebruikt.

In dit artikel zetten we verschillende vragen en antwoorden voor je op een rij. Heb je zelf nog een vraag of opmerking? Laat het even weten in de reacties.

1. Wat is de missie van Odido?

Deze herpositionering moet ervoor zorgen dat er een betere balans tussen mens en technologie ontstaat, aldus de directeur van het bedrijf. Odido wil het beter doen met zijn klantenservice dan andere mobiele providers in Nederland. Het bedrijf zegt beter te willen luisteren naar de vraag van klanten en wil het menselijke aspect daarbij niet uit het oog verliezen.

2. Wat betekent dit voor mijn lopende abonnement?

Heb je nu een mobiel abonnement lopen bij T-Mobile of Tele2 Mobiel, dan is het nog niet precies bekend wat dit voor jou betekent. Je gebruikte provider-app heeft een update gekregen naar de nieuwe huisstijl en ook de providernaam die je in beeld ziet op je smartphone is waarschijnlijk al aangepast.

3. Wat bieden de vijf nieuwe mobiele abonnementen van Odido?

Odido heeft verschillende nieuwe mobiele abonnementen aangekondigd, waarbij je als klant altijd gebruik kunt maken van een onbeperkte databundel en onbeperkt kunt bellen. Het gaat om een viertal abonnementen en het nieuwe Samen Unlimited-abonnement, waarmee je data kunt delen met anderen.

Unlimited Start – 27,50 euro per maand – internetsnelheid tot 10Mbit/seconde

Unlimited Basis – 32,50 euro per maand – internetsnelheid tot 300Mbit/seconde

Unlimited Basis – 37,50 euro per maand – internetsnelheid tot 600Mbit/seconde

Ook krijg je daarbij een punt om te gebruiken voor een streamingdienst naar keuze

Unlimited Premium – 49,50 euro per maand – internetsnelheid tot 1Gbit/seconde

Ook krijg je drie punten om te gebruiken voor een streamingdienst naar keuze

Samen Unlimited – maandelijks bedrag voor gekozen abonnement + 20,00 euro per extra persoon per maand – internetsnelheid tot 1Gbit/seconde – geen keuzepunten

4. Kan ik nog gratis gebruikmaken van streamingdiensten?

Bij de duurdere abonnementen krijg je gratis toegang tot verschillende streamingdiensten. Als klant kun je maandelijks wisselen tussen welke diensten je wil gebruiken, waarvoor je verzamelde punten moet inzetten. Hoeveel punten je krijgt is weer afhankelijk van het Odido-abonnement wat je hebt afgesloten (zie hierboven).

Zo kun je abonnementen kiezen voor streamingdiensten: Videoland, Viaplay, Podimo, Deezer of Visual Voicemail. Later voegt Odido daar nog de mogelijkheid toe om HBO Max of een SkyShowtime-abonnement toe te voegen.

5. Waar kan ik terecht met vragen?

De klantenservice is ‘tot ver buiten kantooruren’ geopend en ook het hele weekend telefonisch bereikbaar. Er wordt daarbij binnenkort een chatbot gelanceerd in de app van de provider, die je ook kan helpen met (ingewikkelde) vragen. Ook wordt het mogelijk om via de app een melding te doen als je geen of slecht bereik hebt.

Daarbij zijn alle 119 winkels van T-mobile in Nederland omgevormd tot een Odido-store, waar je uiteraard ook terecht kunt met je vragen. Ook is er nog het uitgebreide forum van de provider, waar klanten en moderators elkaar kunnen helpen.

6. Wat voor diensten biedt Odido aan?

Je vindt dezelfde diensten bij Odido als bij T-Mobile. Dat betekent dus dat je er naast mobiele abonnementen ook terecht kunt voor glasvezel en televisie. Neem je meerdere diensten af bij de provider, dan krijg je ook korting zoals T-Mobile ook aanbood.

7. Wat betekent dit voor Ben, Simpel en Tele2 Thuis?

Zoals gezegd geldt de naamswijziging naar Odido vooralsnog alleen voor T-Mobile en Tele2 Mobiel. De merken Ben, Simpel en Tele2 Thuis blijven zo heten en bestaan in hun huidige vorm.

8. Wat is het 5G-dekkingsgebied van Odido?

De nieuwe provider stelt het grootste 5G-dekkingsgebied van Nederland te hebben. Zo heeft 99 procent van de Nederland bevolking toegang tot het snelle mobiele netwerk.

