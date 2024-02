Deze nieuwe smartphone heeft wél AI, maar geen apps

Een smartphone zonder apps, kun je je daar een voorstelling bij maken? Deutsche Telekom wel. Het bedrijf achter T-Mobile werkt aan een toestel dat volledig drijft op AI: de T Phone. Is dit de toekomst?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

T Phone drijft volledig op AI en wil je ‘bevrijden’ van apps

We zijn gewend om de hele dag apps te openen als we iets voor elkaar willen krijgen op onze smartphone. Volgens Deutsche Telekom, grootaandeelhouder van T-Mobile, moet dat makkelijker kunnen. Men werkt aan een speciale versie van de al bestaande T Phone die alleen gebruikmaakt van AI. Er draaien dus geen apps meer op.

Je bedient de smartphone met je stem of door tekst in te voeren. Als je een vliegticket wil boeken of het weer wil weten, vraag je het toestel hier simpelweg om. Op die manier kun je ook foto’s bewerken of online shoppen. Deutsche Telekom denkt dat het gebruik van je toestel hierdoor simpeler en intuïtiever wordt. Je hoeft niet langer door een eindeloze lijst met apps te zoeken naar de juiste.

Dit concept doet denken aan de Rabbit R1, een schattig apparaatje dat ook helemaal draait op AI. Die kun je echter alleen bedienen met je stem en heeft een andere, kleinere vorm. Hieronder zie je hem.

De T Phone met AI lijkt op een normale smartphone en heeft daardoor misschien een minder stijle leercurve dan de Rabbit R1. De beelden op het scherm, de interface, worden live gerenderd op basis van wat je wil doen.

De kunstmatige intelligentie draait in de cloud en dus niet op het toestel zelf. Het voordeel daarvan is dat je ook op een minder krachtige smartphone met het systeem uit de voeten kunt. Waarschijnlijk ga je wel sneller door je databundel heen. En in gebieden met weinig bereik kom je mogelijker sneller in de problemen.

Verder vragen we ons af hoe het zit met bijvoorbeeld Spotify of YouTube. Of en hoe je dat soort diensten kunt gebruiken zonder apps is nog niet duidelijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MWC 2024 komt eraan

Deutsche Telekom wil dit concept aan de wereld tonen tijdens het World Mobile Congress (MWC), dat plaatsvindt in Barcelona van 26 tot en met 29 februari. Android Planet is natuurlijk aanwezig en doet verslag van alle toffe nieuwe smartphones en andere gadgets die daar gepresenteerd worden.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op WhatsApp, Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws: