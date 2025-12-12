Extra veel voordeel op de Samsung Galaxy Watch8 Lifestyle Pack

Bekijk actie

Google’s Duolingo-namaak werkt nu ook in het Nederlands

Tim Ligterink
Tim Ligterink
12 december 2025, 9:21
2 min leestijd
Google’s Duolingo-namaak werkt nu ook in het Nederlands

Google Translate helpt je sinds kort uitgebreid met talen leren en het werkt nu ook voor Nederlandse gebruikers. Dit is er nieuw.

Lees verder na de advertentie.

Taal leren in Google Translate

Een paar maanden terug lanceerde Google een oefenmodus voor Google Translate. Hiermee leer je spelenderwijs een andere taal, door middel van oefeningen met doelen en een heuse streak. Het doet dus denken aan Duolingo, de populairste app om talen te leren. Bij de lancering werd Nederlands echter nog niet ondersteund.

Daar is verandering ingekomen, nadat Google stilletjes ook onze taal en zeven anderen (Bengaals, Duits, Hindi, Italiaans, Roemeens, Zweeds en Chinees) toevoegde aan de app. Gebruikers die deze taal spreken, kunnen via de Google Translate-app nu Engels leren. De app ondersteunt echter nog geen Nederlandse lessen voor anderstalige gebruikers.

Wie de Google Translate-app op zijn telefoon opent, ziet onder in beeld een nieuwe knop: Oefenen. Nadat je hierop drukt, vul je in welke taal je wil leren (voor Nederlands is dus alleen Engels beschikbaar). Daarna geef je jouw huidige taalniveau aan en kies je welke type gesprekken je wil leren, zoals small talk, zakelijke gesprekken of voor reizen.

Oefenen in Google Translate is nog in een bèta-testversie en werkt veel met AI. Na een tijdje verschijnen de lessen die je kunt doen, passend bij je doelen. Om – net als op Duolingo – een streak te behalen en behouden, moet je iedere dag drie oefeningen doen. Translate kan luister- en leesactiviteiten opstellen. Na ieder antwoord kun je kiezen om vragen in de toekomst moeilijker of makkelijker te maken.

Gebruik Google Translate of deze apps als Duolingo-alternatief

Denk je aan het leren van een taal, dan denk je aan Duolingo. De extreem populaire app houdt talloze mensen in zijn greep, omdat ze hun streak niet willen verliezen of omdat de groene uil anders boos wordt. 

Deze Duolingo-alternatieven werken beter om een taal te leren

Deze Duolingo-alternatieven werken beter om een taal te leren

Lees verder

Dat is niet gek, want Duolingo is een hele goede app. In plaats van je tijd verdoen door op sociale media te scrollen, ben je in Duolingo daadwerkelijk bezig met kennis opdoen. Handig als je op vakantie gaat, gaat emigreren of gewoon je hersenen wil trainen. Maar kun je na een jaar Duolingo de taal ook vloeiend spreken?

Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws?

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: Duolingo/Google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Android Smartphones Google

Bekijk ook

AI in 2025: de 5 belangrijkste ontwikkelingen die je mogelijk hebt gemist

AI in 2025: de 5 belangrijkste ontwikkelingen die je mogelijk hebt gemist

Gisteren 19:09

‘Gemini wordt jouw leeshulpje in al je e-books’

‘Gemini wordt jouw leeshulpje in al je e-books’

Gisteren 16:47

‘Gelekte Google Pixel 10a-specs zijn een-op-een kopie van Pixel 9a’

‘Gelekte Google Pixel 10a-specs zijn een-op-een kopie van Pixel 9a’

10 december 2025

‘Google repareert gratis jouw Pixel 9 Pro (XL) en verlengt garantie’

‘Google repareert gratis jouw Pixel 9 Pro (XL) en verlengt garantie’

9 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren