TCL heeft drie nieuwe smartphones onthuld, waarbij vooral de TCL 10 5G opvalt. Dit belooft een betaalbare middenklasser met 5G-ondersteuning te worden. Dit moet je weten over de TCL 10-serie.



TCL 10 5G aangekondigd

TCL ken je misschien van de televisies, maar het bedrijf maakt ook telefoons. Men heeft nu de 10-serie onthuld, bestaande uit drie toestellen. Het trio belooft een degelijke prijs-kwaliteitsverhouding te krijgen, waarbij vooral de 5G-variant opvalt. Dit toestel ondersteunt supersnel mobiel internet. Het is nog niet duidelijk of de smartphones ook in Nederland verschijnen.

Kenmerken van de TCL 10 5G:

6,53 inch-oled-scherm

Viervoudige camera achterop

Snapdragon 765G-processor

6GB RAM en 128GB opslag

4500 mAh-accu

Wel weet The Verge dat alle drie de telefoons minder dan 500 dollar gaan kosten. Vooral de TCL 10 5G valt op, omdat dit toestel een Snapdragon 765G-processor heeft met 5G-ondersteuning. In Nederland is de opvolger van 4G nog niet actief, maar vermoedelijk begint de uitrol later dit jaar.

De betaalbare 5G-telefoon heeft een 6,53 inch-lcd-display met vier camera’s achterop (64 + 8 + 5 + 2 megapixel) en 4500 mAh-accu. De Snapdragon-chip wordt bijgestaan door 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. De vingerafdrukscanner zit in het scherm verwerkt en als bonus is er ook een koptelefoonaansluiting aanwezig.



TCL 10 Pro en 10L

Prijstechnisch gezien is de TCL 10 Pro hét vlaggenschip van de drie. Deze middenklasser heeft een Snapdragon 675-chip met 6GB RAM en 128GB opslag. Ook is er een hoofdtelefooningang aanwezig en onder het 6,47 inch-scherm zit een vingerafdrukscanner. De 10 Pro heeft ook een viervoudige cameraopstelling.

De TCL 10L is een afgeslankte versie van de 10 Pro. Het betaalbare toestel heeft een 6,53 inch-lcd-scherm en iets zwakkere Snapdragon 665-processor. De hoeveelheid werkgeheugen blijft gelijk, maar de opslagcapaciteit is met 64GB gehalveerd ten opzichte van de 10 Pro. De accucapaciteit bedraagt 4000 mAh en ook is er een vierdubbele camera aanwezig.

Adviesprijzen en verkrijgbaarheid

Op moment van schrijven is het onduidelijk of de telefoons in Nederland verschijnen. Wel schrijft The Verge dat de TCL 10 5G 399 euro gaat kosten. De 10L krijgt een internationaal prijskaartje van 249 dollar en de 10 Pro kost 449 dollar. Een releasedatum is nog onbekend.