Dit is de TCL 20 R: goedkope smartphone met 90Hz en 5G

De Chinese fabrikant TCL heeft een nieuwe smartphone aangekondigd: de TCL 20 R 5G. Het toestel moet het vooral hebben van zijn lage prijs, de 5G-ondersteuning en redelijk vlotte specificaties.

TCL 20 R 5G officieel onthuld

Met de 20 R 5G brengt TCL alweer zijn vijfde smartphone uit in Nederland. De telefoon heeft een adviesprijs van 179 euro en is begin oktober hier verkrijgbaar. De TCL 20 R 5G is één van de goedkoopste Android-telefoons met 5G en heeft bovendien een vloeiend 90Hz-scherm. Doordat de ververssnelheid hoger is, worden beelden soepeler weergegeven.

Een opvallende feature is dat het scherm kan ‘terugschakelen’ naar 60 of 30Hz, wat gunstig is voor de accuduur van de TCL-telefoon. Het display is overigens 6,52 inch groot, heeft een hd-resolutie (1600 bij 720 pixels) en kleine notch voor de selfiecamera. Heel scherp is het scherm dus niet, maar dit zien we vaker in deze prijsklasse.

6,52 inch-hd-scherm met 90Hz-ondersteuning

5G-ondersteuning door MediaTek Dimensity 700-chip

4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte

Drie camera’s achterop: 13 + 2 + 2 megapixel

4500 mAh-accu, usb-c, maar geen snelladen

Draait op Android 11, drie jaar updates

Vingerafdrukscanner op de achterkant

Onder de motorkap van de TCL-smartphone zit een Dimensity 700-processor van MediaTek. Dit is een vlotte chip die ook in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A22 en Xiaomi Redmi Note 10 5G te vinden is. Ook beschikt het toestel over 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Dat laatste kun je nog uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

TCL laat weten dat de 20 R 5G drie jaar lang van Android-updates wordt voorzien. Het gaat om één grote versie-upgrade (naar Android 12) en drie jaar aan beveiligingspatches, die ieder kwartaal verschijnen. Voor het maken van foto’s zijn achterop drie camera’s aanwezig: een 13 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor.

De accu is tot slot 4500 mAh groot, maar helaas ontbreekt snel opladen. Het bijvullen van de batterij gaat met maximaal 10 Watt. Volgens TCL duurt het ongeveer 3,5 uur voordat de accu weer helemaal vol zit.

