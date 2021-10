Dit zijn de TCL 20 Y en TCL 205: spotgoedkope Android-smartphones

TCL heeft twee zeer goedkope smartphones gepresenteerd in de vorm van de 20 Y en 205. In dit artikel bespreken we de belangrijkste features van de toestellen met je.

TCL 20 Y officieel aangekondigd

Het Chinese bedrijf TCL komt met twee nieuwe Android-telefoons. Allereerst gaat het om de TCL 20 Y, een smartphone met een 6,52 inch-scherm (met een hd-resolutie) en drievoudige camera achterop. De 48 megapixel-hoofdcamera moet scherpe plaatjes maken, terwijl de 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het vastleggen van portretfoto’s. De macrocamera van 2 megapixel kan kiekjes van heel dichtbij maken.

Onder de motorkap zit een octacore-processor en 4GB aan werkgeheugen. Ook is er 64GB aan opslagruimte, wat relatief weinig is anno 2021. Bij de meeste Android-smartphones zien we tegenwoordig minimaal 128GB aan opslag. Verder beschikt de TCL 20 Y over een 4000 mAh-accu, plastic behuizing en micro-usb-aansluiting. Wel kan de opslag worden uitgebreid met een micro-sd-geheugenkaartje.

TCL 205: goedkope Android Go-smartphone

Kijken we naar de TCL 205, dan valt vooral op dat de telefoon draait op Android 11 (Go). Dit is een speciale versie van het mobiele besturingssysteem gericht op toestellen met minder krachtige hardware. De specificaties van de TCL 205 zijn dan ook niet indrukwekkend: onder de motorkap zit een simpele octacore-processor met slechts 2GB RAM en 32GB opslagruimte. Het scherm is 6,22 inch groot en een hd-resolutie, waardoor alles redelijk scherm oogt.

Daarnaast is de TCL 205 voorzien van een 13 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-dieptesensor. Selfies maakt het toestel met de 5 megapixel-frontcamera, waarbij het scherm – wanneer nodig – wordt gebruikt als flitser. Tot slot heeft de goedkope TCL-smartphone een 4000 mAh-batterij en gezichtsherkenning om te kunnen ontgrendelen.

TCL 20 Y en 205 release en prijs

TCL maakt bekend dat beide smartphones minder dan 150 euro kosten. Voor de TCL 20 Y, die verschijnt in twee kleuren (zwart en blauw), betaal je 139 euro. De TCL 205 (grijs en blauw) is met een adviesprijs van 99 euro nog een paar tientjes goedkoper. Beide smartphones zijn vanaf eind oktober in Nederland verkrijgbaar.