Fabrikant TCL kwam eind maart officieel naar Nederland en presenteerde twee toestellen. De TCL 20L en 20L Plus zijn nu ook officieel onthuld. Deze telefoons hebben grote schermen, meerdere camera’s en zijn per direct verkrijgbaar vanaf 229 euro.

TCL 20L Plus officieel: groot scherm en accu

De TCL 20L Plus heeft een scherm van 6,67 inch met een full hd-resolutie en een klein gaatje voor de frontcamera. Daardoor bestaat 91 procent van de voorkant uit scherm en dankzij een zelf ontwikkelde schermtechnologie zien kleuren en bewegende beelden er beter uit.

Er is 256GB interne opslag aanwezig en 6GB RAM. Het kloppende hart is de Snapdragon 662-processor. Die kennen we van onder andere de Poco M3 en Motorola Moto G30. De accu is 5000 mAh groot en opladen doe je met maximaal 18 Watt via de bijgeleverde lader. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop aan de zijkant van het toestel.

Vijf camera’s en Android 11

Selfies maak je van maximaal 16 megapixel en op de achterkant vind je in een verticale opstelling nog eens vier camera’s. De hoofdsensor heeft een resolutie van 64 megapixel, maar ook kun je foto’s maken in een wijdere hoek.

Tot slot zijn er nog een macro- en dieptesensor aanwezig. De eerste gebruik je voor het maken van close-ups, de ander voor een portretfoto met een vervaagde achtergrond. TCL levert het toestel met Android 11, maar doet geen verdere mededelingen over het exacte updatebeleid.

De TCL 20L Plus heeft een adviesprijs van 279 euro en is per direct te bestellen bij Belsimpel en Bol.com. Tijdelijk ontvang je er ook een setje gratis draadloze oordopjes bij ter waarde van 79 euro. De release vindt begin mei plaats.

TCL 20L: betaalbaarder model vanaf 229 euro

Ook de TCL 20L is gepresenteerd, een toestel dat verschillende specificaties deelt met zijn duurdere broer. Zo zien we hetzelfde type scherm, frontcamera, processor en accucapaciteit. Verschillen zien we onder andere in de hoeveelheid opslag en werkgeheugen. De 20L beschikt namelijk over 128GB geheugen en 4GB RAM.

Bij de camera’s op de achterzijde zijn verder wat kleinere verschillen. Zo schiet de hoofdcamera foto’s van maximaal 48 megapixel. De andere specs zijn hetzelfde als de 20L Plus. De groothoeklens heeft dus een resolutie van 8 megapixel en macrofoto’s maak je van 2 megapixel.

De TCL 20L is met zijn 229 euro een stuk betaalbaarder. Een pre-order plaats je bij Bol.com of Belsimpel en tijdelijk ontvang je een gratis headset ter waarde van 39,95 euro.

TCL in Nederland

De naam TCL zegt je misschien weinig, maar Alcatel of BlackBerry ken je waarschijnlijk wel, merken die ook onder de TCL-vlag vallen of eerder vielen. Zo was de Chinese producent lange tijd verantwoordelijk voor de release en productie van BlackBerry-toestellen, maar dat is inmiddels gestopt. Sinds begin maart is TCL onder de eigen noemer ook actief op nieuwe markten, waaronder Nederland en België.