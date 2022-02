TCL presenteert zes betaalbare smartphones: dit zijn de details

Op het World Mobile Congress is de TCL 30 Series officieel gepresenteerd. Die bestaat uit maar liefst zes betaalbare smartphones. Daarnaast kondigde TCL ook twee tablets aan. We zetten de details voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

TCL 30 Series officieel gepresenteerd

TCL voegt maar liefst zes nieuwe smartphones toe aan zijn assortiment. De TCL 30 Series bestaat uit de TCL 30, TCL 30+, TCL 30 E, TCL 30 SE, TCL 305 en het topmodel, de TCL 30 5G. Het gaat om betaalbare toestellen die behoorlijk op elkaar lijken. De meeste varianten zijn vanaf eind maart beschikbaar. Je kunt ze kopen in de kleuren zwart en blauw.

De TCL 305, die je hiernaast ziet, is het goedkoopste model met een adviesprijs van 149,99 euro. Daarvoor krijg je een 6,52 inch-lcd-scherm met een relatief lage resolutie van 1600 bij 720 pixels. Het toestel draait op een MediaTek Helio A22 MT6761-chip en heeft slechts 2GB RAM en 32GB opslag. Die kun je wel uitbreiden met een sd-kaartje.

De TCL 305 heeft een 13 megapixel-hoofdcamera en draait op Android Go. Dat is een lichtere versie van het besturingssysteem die speciaal gemaakt is voor telefoons met bescheiden hardware. De batterij is met 5000 mAh behoorlijk groot en zou een prima accuduur moeten opleveren.

TCL 30 E en SE zijn iets sneller

De TCL 30 E (159,99 euro) en 30 SE (179,99 euro) hebben eveneens een 6,52 inch lcd-display, maar beschikken over een wat nieuwere MediaTek Helio G25-chip. Ze hebben allebei een 50 megapixel-camera en een dieptesensor voor portretten. De TCL 30 SE heeft daarnaast ook een 2 megapixel-macrocamera waarmee je bloemen of insecten fotografeert.

De accu is met 5000 mAh in beide modellen even groot. De TCL 30 SE is beschikbaar in varianten met 64 of 128GB opslagruimte en heeft 4GB RAM. Van de TCL 30 E is slechts één versie te koop. Die heeft 3GB RAM en 64GB opslag. Deze telefoons draaien net als de duurdere modellen hieronder op Android 12.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Duurdere modellen hebben oled-scherm

Wil je een mooier scherm? Dan kom je uit bij de ‘gewone’ TCL 30 (219,99 euro) en de TCL 30+ (239,99 euro). Die hebben een 6,7 inch-amoled-scherm. Daardoor is zwart echt zwart en geniet je van een zeer hoog contrast. Ook de resolutie is met 2400 bij 1080 pixels een stuk hoger. De accu is 5010 mAh groot en kan opgeladen worden met 18 Watt.

Beide toestellen draaien op een midrange MediaTek G37-processor en hebben dezelfde camera’s als de 30 SE. De TCL 30 heeft 4GB RAM en 64 GB opslagruimte. De 30+ heeft 128GB opslag en beschikt bovendien over een betere en wijdere selfiecamera.

Topmodel laat nog even op zich wachten

Het topmodel uit de serie, de TCL 30 5G, komt in het tweede kwartaal van 2022 uit. De adviesprijs is nog niet bekend. Dit toestel draait op een vrij vlotte MediaTek 700-chip die, zoals de naam van het toestel al verraadt, toegang biedt tot het 5G-netwerk. Verder komen de specificaties overeen met de TCL 30+.

Twee tablets voor weinig geld

TCL maakte ook de komst van twee voordelige tablets naar Nederland bekend. De TCL TAB10 L heeft een adviesprijs van 139,99 (inclusief cover) en draait op een MediaTek MT8167-chip. Die is vlot genoeg om video’s te kijken en eenvoudige apps te gebruiken. Er zit 2GB RAM bij en 32GB opslag. Die kun je overigens uitbreiden met een sd-kaartje. Het 10,1 inch-lcd-scherm heeft een vrij lage resolutie van 1280 bij 800 pixels. De TAB10 L is verkrijgbaar vanaf eind maart.

De TCL NXTPAPER 10s is net zo groot, maar het display heeft wel een hogere resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Het gaat bovendien om een scherm dat blauw licht filtert, waardoor hij zeer geschikt is om boeken op te lezen. Met het meegeleverde pennetje kun je er bovendien op schrijven. Door een vlottere MediaTek MT8768T-processor, 4GB RAM en 64GB opslagruimte is hij beter uitgerust dan de TAB10 L. De prijs en beschikbaarheid van de NXTPAPER 10s worden later bekendgemaakt.

Lees het laatste nieuws over TCL: