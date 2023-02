TCL 40-series uitgebreid met toegankelijke smartphone en tablet

Op het Mobile World Congress heeft TCL een nieuwe smartphone aangekondigd die de 40-serie uitbreidt. De 403 draait op een lichte Android-versie en biedt een relatief voordelige prijs. Daarnaast presenteert de fabrikant een tablet.

Nieuwe smartphone in 40-serie

De TCL 403 is toegevoegd aan de 40-serie van smartphonefabrikant TCL. Op het Mobile World Congress presenteerde de fabrikant de smartphones voor de Europese markt. De serie bestaat verder uit de TCL 408, TCL 40 SE en TCL 405 . Met het nieuwste TCL 403 doelt de fabrikant op gebruikers die voor relatief weinig geld een Android-smartphone willen.

De 403 draait op de Android 12 Go Edition. Die versie van het besturingssysteem is minder uitgebreid dan de reguliere software, maar neemt ook minder opslagruimte in beslag. Dat is voordelig voor TCL 403 met maar 32GB opslagruimte. Het 6 inch-scherm loopt niet tot de randen van het toestel en heeft dus geen uitsparing voor de selfiecamera van 2 megapixel.

De hoofdcamera vind je achterop de smartphone. Deze heeft een resolutie van 8 megapixel en werkt volgens TCL ook als macrocamera. De rest van de achterkant heeft een soort stofachtig patroon. In de smartphone zit een batterij van 3000 mAh, waarmee je bij licht gebruik het einde van je dag haalt.

Je ontgrendelt de smartphone niet met een vingerafdrukscanner, maar enkel met gezichtsontgrendeling. Dat is niet de veiligste manier, dus we raden een pincode of wachtwoord aan. Er is ook nog een koptelefoonaansluiting aan boord om muziek te luisteren.

De smartphones uit de 40-serie komen in het tweede kwartaal naar Nederland. De TCL 403 heeft dan een adviesprijs van 99 euro.

Tablet met eigen schermsoftware

Naast de nieuwe smartphone kondigde TCL ook twee tablets aan: de TCL Nxtpaper 11 en TCL Tab 11. De eerste richt zich vooral op werk en school en de tweede is bedoeld voor het streamen van video’s, films en series.

De Nxtpaper 11 heeft een scherm van 11 inch met een speciale laag. Daardoor voelt het scherm – in combinatie met de stylus – meer aan als echt papier. Voor videobellen is er een groothoeklens verwerkt in de voorkant van de tablet. Deze heeft een resolutie van 8 megapixel.

De batterij heeft een grootte van 8000 mAh, waardoor je er meerdere dagen mee kunt werken zonder op te laden. Er is ook een mogelijkheid om andere apparaten draadloos op te laden met de Nxtpaper 11.

De TCL Tab 11 heeft ook een scherm van 11 inch met een 2K-resolutie. TCL noemt de tablet daardoor geschikt voor het streamen van films en series. De Tab 11 werkt ook met een stylus en heeft een batterij van 8000 mAh. Er is 4GB aan werkgeheugen aan bood en 64GB aan opslagruimte.

Ook de Nxtpaper 11 verschijnt later dit jaar in Nederland. Hij heeft dan een adviesprijs van 249 euro.

