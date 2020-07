Heb je al vakantie en ga je nog ergens heen of blijf je lekker thuis? Bij Android Planet kun je nu een TCL Moveband winnen. We maken meerdere mensen gelukkig, want we geven tien van deze fitnesstrackers weg.

Winnen maar: 10x kans op een TCL Moveband MB20G

Fabrikant TCL timmert goed aan de weg en brengt onder andere televisies en smartphones uit. Het het bedrijf ken je waarschijnlijk van Alcatel, onder andere bekend van de onlangs gepresenteerde Alcatel 3X (2020).

Ben jij op zoek naar een fitnesstracker met verschillende handige basisfuncties, vul dan snel onderstaand formulier in. Zo maak je kans op één van de tien MB20G’s die we weggeven. Meedoen kan tot en met vrijdag 31 juli.

We willen Alcatel bedanken voor het sponsoren van de tien TCL Moveband MB20G’s.

Zie je onderstaand formulier niet, klik dan hier.

Meer info TCL Moveband MB20G

Deze Moveband van fabrikant TCL is een wat oudere fitnesstracker, maar dat maakt het apparaatje zeker niet minder interessant. De tracker bevat een display, zodat je altijd op de hoogte bent van binnenkomende notificaties of wie je belt.

Ook check je daar direct hoeveel stappen je al hebt gezet of de tijd en datum. Daarnaast houd je makkelijk bij hoe je hebt geslapen en al die info lees je uit met de simpele app op je smartphone. Meer informatie over uitgevoerde activiteiten of verbrande calorieën check je ook via die manier.

De MB20G bevat een rubberen bandje, zodat deze perfect om iedere pols past. Tot slot is het apparaatje voorzien van een IP66-certificering. Dat betekent dat de tracker ook tot op een zekere hoogte tegen stof en water kan.

Maandthema vakantie op Android Planet

De maand juli staat op Android Planet in het teken van vakantie! Je kunt deze maand dan ook allerlei artikelen verwachten over dit thema. Van de beste apps tot tips en van opiniestukken tot achtergrondverhalen. Uiteraard moet je Android Planet ook in de gaten houden voor allerlei winacties.

Dit maandthema wordt gesponsord door Alcatel. Alcatel heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.

