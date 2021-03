TCL gaat smartphones in Nederland uitbrengen: dit zijn de eerste twee

De Chinese fabrikant TCL gaat officieel smartphones in Nederland uitbrengen. Het bedrijf introduceert twee betaalbare toestellen, die binnenkort hier verkrijgbaar zijn.

TCL naar Nederland: de eerste smartphones

De naam TCL zegt je waarschijnlijk weinig, maar misschien ken je de fabrikant van de Alcatel- en BlackBerry-smartphones. TCL was lang verantwoordelijk voor de productie en release van de BlackBerry Android-toestellen, maar is hier begin vorig jaar mee gestopt. Nu kiest TCL ervoor om onder zijn eigen naam telefoons in Nederland en België te gaan uitbrengen.

Het gaat om de TCL 20 5G en TCL 20 SE, twee toestellen van respectievelijk 299 en 149 euro. Eerstgenoemde onderscheidt zich – zoals de naam van de telefoon al verklapt – door de 5G-ondersteuning. De smartphone heeft hiervoor een vlotte Snapdragon 690-processor aan boord, die ook in de OnePlus Nord N10 5G zit. De TCL 20 5G beschikt ook over 6GB werkgeheugen, 128/256GB opslag en een 4500 mAh-accu. Die laadt snel op met maximaal 18 Watt.

Het scherm van de TCL 20 5G is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Een hoge ververssnelheid ontbreekt, maar het display heeft wel dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera. Over camera’s gesproken: op de achterkant zitten er drie. De hoofdcamera maakt foto’s in 48 megapixel en daarnaast zit een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera.

TCL 20 SE: goedkoop en grote accu

De TCL 20 SE is een budgettelefoon en heeft een enorm 6,8 inch-scherm, net als bijvoorbeeld de Motorola Moto G9 Power. De resolutie is met 1640 bij 720 pixels echter relatief laag en de schermranden zijn dikker. De smartphone heeft wel een camera meer dan zijn duurdere broer. Op de achterkant zitten er vier: een 16 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en twee 2 megapixel-lenzen voor macro- en portretfoto’s.

De betaalbare TCL-telefoon moet het vooral hebben van zijn accuduur. De batterij is 5000 mAh groot, ondersteunt snelladen (maar in het doosje zit een langzamere adapter) en kan ook andere apparaten opladen. Zo kun je de smartphone van een vriend(in) van stroom voorzien door ‘m met een usb-kabeltje aan de TCL 20 SE te koppelen. Verder heeft het toestel een Snapdragon 460-chip, 4GB RAM, 64GB opslag en Android 11.

TCL 20 5G en TCL 20 SE prijs en release

De twee TCL-smartphones zijn vanaf nu in Nederland te pre-orderen en straks verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel. Als gezegd kosten de TCL 20 5G en TCL 20 SE respectievelijk 299 en 149 euro. Eind april liggen ze in de winkels.