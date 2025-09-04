Deze nieuwe TCL-smartphone is lief voor je ogen

De Chinese fabrikant TCL komt met een opvallende smartphone, die zich richt op oogcomfort. Daarom heeft het toestel een bijzonder scherm.

Dit is de TCL Nxtpaper 60 Ultra

Tijdens technologiebeurs IFA 2025 in Berlijn heeft TCL de Nxtpaper 60 Ultra gepresenteerd. De smartphone heeft een adviesprijs van 499,99 euro en focust zich op oogcomfort. Het scherm van de telefoon is uitgerust met allerlei functies die moeten zorgen dat je minder snel last krijgt van vermoeide ogen.

Het display vermindert bijvoorbeeld blauw licht, reflecties en schitteringen. Ook moet het beeld beter af te lezen zijn als je een zonnebril draagt. De Nxtpaper 60 Ultra gaat ook flikkeringen van het scherm tegen, wat er weer voor moet zorgen dat je minder snel last hebt van vermoeide ogen of hoofdpijn.

TCL heeft het zelf over een ‘kijkervaring die voelt alsof je naar papier kijkt’, wat prettiger is voor je ogen. Het scherm is verder met 7,2 inch opvallend groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 120Hz.

Het is ook mogelijk om de TCL Nxtpaper 60 Ultra als een soort e-reader te gebruiken. De accuduur wordt dan flink verlengd. Schakel je de ‘Max Ink Mode’ in, dan kun je zeven dagen lang boeken lezen. Het toestel gaat bovendien 26 dagen mee in standby-modus.

De specificaties

Natuurlijk is de TCL Nxtpaper 60 Ultra in de basis gewoon een Android-telefoon. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 7400-processor met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. TCL verkoopt ook een model met 512GB opslag. De batterij is 5200 mAh groot en ondersteunt snelladen met 33 watt.

De TCL Nxtpaper 60 Ultra heeft drie camera’s op de achterkant. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, een simpele 8 megapixel-groothoeklens en een 50 megapixel-periscooplens. Met laatstgenoemde kun je tot 3x optisch inzoomen en 6x ‘lossless’ inzoomen. Voorop zit een 32 megapixel-selfiecamera.

Verder heeft de TCL Nxtpaper 60 Ultra een IP68-certificatie, waardoor ‘ie tegen stof en water kan, en ondersteuning voor de T-Pen Magic. Dit is een stylus om (aan)tekeningen te maken. Het toestel met 256GB opslag heeft een adviesprijs van 499,99 euro en verschijnt deze maand. De 512GB-versie gaat voor 549,99 euro over de toonbank.