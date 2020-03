Fabrikant TCL heeft verschillende prototypes van opvouwbare smartphones getoond. Naast een eerder door hen getoond concept zien we nu ook een variant met oprolbaar display.



TCL toont prototypes opvouwbare smartphones

TCL is onder andere bekend van zijn Alcatel-smartphones, maar ook brengen ze smartphones uit onder eigen naam. Nu heeft het bedrijf weer verschillende prototypes laten zien van smartphones met een flexibel display. Onder andere Android Central heeft al wat eerste indrukken op kunnen doen met het drietal.

Het eerste model bevat een enkele vouw, waardoor het uitgevouwen display twee keer zo groot wordt. Een vouw is niet zichtbaar aldus de website en dat komt omdat het display wat kan bewegen in de behuizing. Dat is ook het geval bij de Motorola Razr, maar dat toestel heeft wel een heel andere vormfactor. Dit TCL-prototype doet ook wat denken aan de Samsung Galaxy Fold, waarbij je eenmaal uitgeklapt een groot display kunt gebruiken.

Oprolbaar scherm verbergt zich in behuizing

Een tweede model bevat een oprolbaar display wat verborgen is in de behuizing. Door aan de rechterzijde van het toestel te trekken, schuift dit oprolbare scherm uit. Zo kun je het scherm om en nabij twee keer vergroten qua werkbare oppervlakte. Vorige maand verschenen er al afbeeldingen van dit toestel. Android Central noemt dat het prototype hiermee een praktisch ontwerp heeft. Het normale scherm heeft een diagonaal van 6,75 inch, eenmaal uitgeschoven werk je met een display van 7,8 inch.

Dat alles is verpakt in een toestel van 9 millimeter dik. Dit prototype bevatte ook nog geen werkend scherm en ook moest het flexibele display handmatig worden uitgetrokken. TCL noemde daarbij dat deze techniek – als het ooit op de markt komt – geautomatiseerd zal moeten worden. Zo worden beschadigingen van het uittrekbare scherm voorkomen.

Vouwbare smartphone met twee scharnieren

Tot slot toonde TCL nog een ander vouwbaar prototype, eentje die we al eerder hebben beschreven. Dat model bevat het grootste scherm als deze volledig uitgeklapt is. Het gaat dan om een diagonaal van zo’n 10 inch en dat toestel bevat twee scharnieren. Zo kun je gebruikmaken van de smartphone in verschillende standen.

Als beide scharnieren zijn gesloten bestaat de voorkant uit een scherm van 6,6 inch. Je kunt ook werken met twee delen geopend of juist alle drie geopend. Het ene scharnier vouwt om als een boek zoals bij de Galaxy Fold, terwijl het tweede scharnier de andere kant ombuigt.

Voorlopig niet op de markt

Verdere informatie over bijvoorbeeld de processoren, hoeveelheid werkgeheugen, camera’s of gebruikte displays gaf de fabrikant niet. De fabrikant liet namelijk nogmaals weten dat het gaat om prototypes, waardoor we toestellen als deze voorlopig niet op de markt gaan zien. Wel toont het dat TCL mee wil doen aan de strijd van vouwbare schermen en smartphones.

Tot nu toe hebben slechts een handjevol producenten zich daaraan gewaagd. Android Planet heeft al ervaring opgedaan met verschillende van deze toestellen waaronder de Samsung Galaxy Fold, Motorola Razr, Huawei Mate Xs en Galaxy Z Flip.

Tot nu toe hebben slechts een handjevol producenten zich daaraan gewaagd. Android Planet heeft al ervaring opgedaan met verschillende van deze toestellen waaronder de Samsung Galaxy Fold, Motorola Razr, Huawei Mate Xs en Galaxy Z Flip.