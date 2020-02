Op gelekte foto’s is een opvallende smartphone van TCL te zien, die beschikt over een uitschuifbaar scherm. Hierdoor heb je een toestel die eruitziet als een normale smartphone, maar door het uitgeschoven scherm het formaat van een tablet krijgt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

TCL-smartphone met uitschuifbaar scherm

De beelden zijn gepubliceerd door CNET en tonen een smartphone met een scherm die niet – zoals bij de Galaxy Fold en Motorola Razr – open- en dichtklapt, maar juist uitschuift. De smartphone ziet er hierdoor uit als een normaal Android-toestel, maar biedt wel een veel groter scherm. CNET zegt niet te weten hoe het mechanisme precies werkt; mogelijk buigt een gedeelte van het scherm achter het andere deel.

Verder is te zien dat de schermranden aan de zijkanten nogal afbuigen, maar de bezels rondom het scherm dun zijn. Daarnaast is er een kleine uitsnede voor de dubbele selfiecamera, op de achterkant zitten vier cameralenzen. Is het scherm uitgeschoven, dan doet de TCL-smartphone denken aan een tablet.

Hoewel het display flexibel is, pakt TCL het wel totaal anders aan dan andere fabrikanten met opvouwbare smartphones. De Galaxy Fold heeft bijvoorbeeld een klein scherm aan de voorkant, en krijgt een groter display als je het toestel openklapt. De Motorola Razr en onlangs aangekondigde Galaxy Z Flip hebben daarentegen een normaal formaat scherm dat je kan dichtklappen, waardoor de telefoons compacter zijn en makkelijker in een broekzak passen.

Lees ook: Samsung Galaxy Z Flip preview: de beste klapper tot nu toe?

Aankondiging stond gepland voor MWC 2020

TCL heeft zich nog niet officieel uitgelaten over het opvallende toestel en niet op de berichtgeving van CNET gereageerd. De website zegt wel dat de Chinese fabrikant van plan was om het apparaat tijdens het Mobile World Congress te tonen. Dit evenement zou eind deze maand plaatsvinden in Barcelona, maar werd echter geannuleerd uit angst voor het coronavirus.

Diverse fabrikanten hebben daarom besloten hun aankondigingen op een later moment te doen. TCL heeft zijn nieuwe plannen echter nog niet bekendgemaakt. Zodra hier verandering in komt, dan lees je het op Android Planet.