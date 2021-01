De Samsung S21-serie bestaat uit drie toptoestellen en vanaf 29 januari liggen ze in de Nederlandse winkels. Nu is de Galaxy S21 helemaal uit elkaar geschroefd en dat was behoorlijk makkelijk.

Teardown Samsung Galaxy S21:

De Samsung Galaxy S21 is het ‘instapmodel’ van de serie, maar nog steeds een erg krachtige smartphone. Via het YouTube-kanaal PBKReviews is er nu een zogenaamde teardown verschenen, waarin het toestel uit elkaar is gehaald. Kwestie van de simkaarttray eruit halen, heatgun erbij pakken en de achterkant verwarmen, zodat de gebruikte lijm loslaat. De S21 heeft trouwens een achterkant van hoogwaardig plastic en niet van glas, zoals de S21 Plus en S21 Ultra.

Er zijn wat plaatjes van grafiet te zien, die helpen bij het afvoeren en verspreiden van de warmte. Er moeten 22 schroefjes worden losgedraaid, waarna een groot afdekplaatje van grafiet uit het toestel wordt gehaald. Daarin is ook de spoel te vinden, die gebruikt wordt om de S21 draadloos op te laden. Vervolgens worden verschillende kabeltjes losgepeuterd, onder andere die van de accu en voor 5G.

De binnenkant lijkt veel op die van zijn voorganger, de Samsung S20, maar er zijn wat kleine verschillen te zien. Zo heeft het nieuwe model twee 5G-antennes aan boord, de S20 had er maar eentje. Verschillende onderdelen zijn makkelijk uit het toestel te verwijderen. Denk daarbij aan de speakermodules, het moederbord, de cameramodule en het bordje waarop onder andere de usb c-poort is gemonteerd.

Het scherm wordt niet verwijderd, maar volgens de YouTuber moet dat redelijk makkelijk gaan. Wel is het natuurlijk altijd opletten geblazen met de lijm, warmte en breekbaarheid van het glas. Tot slot wordt ook de goed verlijmde batterij eruit gehaald, waarvoor ook weer een heatgun nodig is om het de boel te verwarmen.

Repareerbaarheid Samsung S21: eindcijfer 7,5

PBKReviews geeft de Galaxy S21 een 7,5 als score voor repareerbaarheid. De achterkant is namelijk makkelijk te verwijderen en dat geldt ook voor nagenoeg alle onderdelen, behalve de accu. Voor nu is het nog even wachten op de score van website iFixit, die ook altijd uitvoerige teardowns doet. Zo haalden zij eerder de S20 Ultra van vorige generatie uit elkaar, maar dat toestel scoorde slechts een 3.

Benieuwd naar de Samsung Galaxy S21? Check dan onze preview van de Galaxy S21, waarin we onze eerste ervaringen met de nieuwe vlaggenschepen bespreken. Ook hebben we alle verschillen van de S21-serie onder elkaar gezet, vertellen we je waarom Samsung bij de S21 geen oplader meelevert en zijn we benieuwd of jij de S21 gaat kopen in onze poll.

Je kunt nu al een S21 bestellen, waarbij je tijdelijk twee cadeaus krijgt ter waarde van minimaal 169 euro. Alles over de S21 pre-order lees je hier.

