De OnePlus 8T is het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant. De bekende YouTuber JerryRigEverything heeft het toestel nu volledig uit elkaar gehaald en kwam wat opmerkelijke dingen tegen.

OnePlus 8T teardown: op zoek naar de twee accu’s

De OnePlus 8T is volledig uit elkaar gehaald in een zogenaamd teardown.. Eerder werd het toestel al onderworpen aan een stevigheidstest, waar ‘ie goed uitkwam. Het toestel kan opladen met maximaal 65 Watt en dat komt door een slim trucje. De 8T heeft namelijk twee accu’s aan boord, waardoor de smartphone sneller oplaadt.

Net zoals veel smartphones is de achterkant van glas en volledig verlijmd. Er is een heatgun nodig om de lijm te verwarmen en met behulp van een zuignap en stanleymes is de achterkant los te maken. Verschillende onderdelen zijn nog niet goed te zien door plastic afdekkapjes.

Vervolgens is het tijd om zestien schroefjes te verwijderen, waarna verschillende onderdelen te verwijderen zijn. Daarbij gaat het onder andere om de luidspreker en flitser van de camera. Aan de bovenzijde van de 8T zijn veel maatregelen genomen om de warmte te verspreiden. Zo zijn er koperen plaatjes aanwezig en ook veel koelpasta om te zorgen voor goede koelprestaties.

Inderdaad twee batterijen aan boord

Vervolgens is het tijd om ‘dieper in het toestel te duiken’. Zo wordt de frontcamera verwijderd en ook de nodige kabels voor de batterij. Het lijkt slechts één accu te zijn, maar dat is niet het geval. De twee batterijen hebben beide een capaciteit van 2250 mAh, wat een totaal oplevert van 4500 mAh.

Het koperen koelingssysteem loopt door onder de accu en het simkaartslot en usb c-poort zijn makkelijk uit het toestel te halen. Datzelfde geldt voor de vier cameramodules, die vastzitten met wat simpele ribboncables. Tot slot is het tijd om het moederbord te verwijderen, waaronder ook weer een dot koelpasta is aangebracht.

Het scherm wordt niet uit het toestel gehaald, simpelweg, omdat deze dan kapot zou gaan. De OnePlus 8T heeft geen officiële certificering tegen stof- en waterdichtheid zoals de OnePlus 8 Pro. Het toestel kan echter wel tegen een druppeltje water, wat Jerry tot slot ook laat zien. Zo zijn er hier en daar rubberen ringetjes te vinden om zo het water (en stof) buiten te houden.



