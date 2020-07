Dat Google werkt aan een nieuwe slimme Nest speaker is nu wel duidelijk. Het bedrijf zelf heeft nu officiële teasers gedeeld. Het gaat om een afbeelding en een korte video waarin de slimme speaker te zien is.

Teaser laat Google Nest-speaker zien

Afgelopen week verschenen er al vage afbeeldingen van deze vermeende nieuwe speaker via een keuringsinstantie. Google heeft nu het heft in eigen hand genomen en verschillende media wat nieuwe info gestuurd. Onder andere Mishaal Rahman, werkzaam bij XDA-Developers, kreeg de nieuwe afbeelding en korte teaservideo toegestuurd.

Op de verstuurde afbeelding is een lichtblauwe speaker te zien, terwijl in de video nog eens drie andere kleuren te zien zijn. Wanneer de onthulling van de nieuwe speaker zal zijn is nog de vraag. Dat zou kunnen op het eerstvolgende Made by Google-event. Of dat dit jaar weer in oktober gaat plaatsvinden in verband met de uitbraak van het coronavirus, is echter nog onbekend.

Opvolger Google Home

Deze nieuwe speaker lijkt de opvolger van de huidige Google Home uit 2016 te zijn. Dit apparaat heeft tot nog toe geen directe opvolger gekregen, hoewel er wel andere varianten verschenen, waaronder de Google Home Mini en Home Max.

Een tijdje geleden kwam het gerucht al naar buiten dat Google werkt aan een nieuwe en verbeterde Google Home. Zo zou de speaker grotere drivers krijgen voor een betere geluidskwaliteit. Google kiest bij de nieuwe speaker voor nieuwe kleuren en een fris design. We zien de bekende vier witte stipjes aan de voorkant. Deze lichten op als Google Assistent is geactiveerd of als je bijvoorbeeld het volume aanpast.

De zoekgigant zette vorig jaar zelf ook al teasers online van de Google Pixel 4. Waarschijnlijk omdat er toen via andere bronnen al allerlei informatie over die smartphone verscheen. Bij deze speaker is dat echter niet het geval geweest. Waarom Google nu dan toch besloten heeft om deze teasers te delen, is dus nog de vraag.

Andere slimme apparatuur van Google

Naast de huidige Home-speaker heb je ook nog de Google Nest Mini en de Nest Hub, die een display bevat. Via beide apparaten gebruik je de digitale assistent van Google, speel je muziek af en kun je vragen stellen zoals hoe het weer is, wat de reistijd is naar werk of hoe je het perfecte ei kookt.

Daarnaast biedt Google nog allerlei andere slimme apparatuur aan. Zo kun je met de Nest thermostaat van alles regelen qua temperatuur in huis. Met de Google Nest Wifi zet je makkelijk en snel een mesh-netwerk op in huis of op kantoor.

Verder verwachten we ook nog een nieuwe Chromecast, die erg gaat afwijken van wat we gewend zijn. De nieuwe Google-dongle krijgt namelijk Android TV en een afstandsbediening. Benieuwd naar meer info? Wij vertellen je welke 5 dingen we al weten over de nieuwe Chromecast.

