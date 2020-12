Officiële teasers bevestigen ontwerp Samsung Galaxy S21-serie

Er zijn officiële teasers gelekt van de Samsung Galaxy S21-modellen. Die bevestigen het ontwerp dat we al eerder al op renders zagen.

Samsung Galaxy S21 te zien in officiële teasers

De bekende lekker Max Weinbach heeft officiële teasers online gezet van alle Samsung Galaxy S21-modellen. Eerder verschenen er al renders van de Galaxy S21 en Galaxy S21 Ultra, maar deze beelden zijn dus rechtstreeks afkomstig van Samsung zelf.

De teaser van de Galaxy S21 laat de smartphone zien in de kleur Phantom Violet. Het camera-eiland lijkt een bronzen kleur te krijgen en vouwt om de zijkant van het toestel heen. We zien verder dat de telefoon zoals verwacht een plat scherm krijgt. De achterkant lijkt mat te zijn, waardoor je vermoedelijk minder snel vingerafdrukken ziet. Volgens geruchten zou die achterkant overigens van plastic gemaakt zijn.

De teaser van de S21 Plus lijkt sterk op die van de gewone S21, maar die van de S21 Ultra is heel anders. Het duurste toestel uit de serie lijkt wél een glanzende achterkant te krijgen en behoudt het gebogen scherm van de Galaxy S20 Ultra. Wat verder opvalt is het enorme camera-eiland. Daarop zijn de primaire camera van 108 megapixel te zien, de ultragroothoeklens en twee telecamera’s: eentje waarmee je drie keer kunt zoomen en eentje waarmee je het beeld maar liefst tien keer dichterbij haalt. Verder beschikt de S21 Ultra naar verwachting over laser autofocus.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S21-serie

Volgens Weinbach onthult Samsung de Galaxy S21-serie al op 14 januari. Dat sluit aan bij een eerder gerucht van Jon Prosser. Dat is veel eerder dan gebruikelijk. Veel specificaties van de nieuwe smartphones liggen al op straat. De toestellen worden mogelijk iets goedkoper dan hun voorgangers. Wil je nog meer weten? We hebben alle geruchten voor je op een rijtje gezet.

