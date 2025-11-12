Ik koop alleen tech met Black Friday en dit staat er op mijn lijstje

Black Friday is het enige moment in het jaar dat ik mezelf trakteer op nieuwe tech. Waarom dat zo is en welke tech ik ga halen, lees je hier.

Tech is me te duur, dus Black Friday is hét moment

Al van jongs af aan ben ik gek op alles wat met technologie te maken heeft. Maar, mede techliefhebbers weten: het is een dure hobby. De neiging om altijd weer een product te willen kopen dat je leven nét iets beter maakt, is niet fijn voor de bankrekening. Daarom dat ik met mezelf heb afgesproken: alleen tijdens Black Friday doe ik grote techaankopen.

Dat is top! Niet alleen omdat Black Friday hét moment is om techproducten voor een lagere prijs te kopen, maar vooral omdat ik het hierdoor beperkt tot één periode in het jaar om geld uit te geven. Dat geeft me ook maanden de tijd om te overwegen of ik een product wel echt nodig heb, om impulsaankopen te voorkomen.

Ook dit jaar heb ik een lijstje met producten waarvan ik de afgelopen maanden overwoog ze te kopen. En met Black Friday om de hoek, houd ik deze categorieën extra goed in de gaten.

Soundbars

Om mezelf een grote aankoop te kunnen permitteren, kijk ik altijd naar hoeveel ik het ga gebruiken. Een soundbar is hiervoor hét goede voorbeeld, want elke dag staat de televisie wel aan. Met een beetje Boy Math is de som zo gemaakt. Als ik met Black Friday-korting 400 euro betaal voor een soundbar die tien jaar meegaat, dan betaal ik maar een dubbeltje per dag!

En dat is het me meer dan waard voor het verschil in geluid, ook al behoorde ik tot nu toe altijd bij de groep mensen die het geluid uit de tv wel goed genoeg vindt. Als vrienden en familieleden met een soundbar echter het verschil tussen de tv-speakers en de soundbar laten horen, weet ik genoeg. Deze Black Friday haal ik een soundbar in huis.

Slimme deurbellen

Nog zo’n voorbeeld in de categorie “dit wordt veel gebruikt” is een slimme deurbel. Ook daarvan heb ik jaren gezegd dat een gewone deurbel goed genoeg is, maar in mijn nieuwe huis blijkt niets minder waar. Het huidige speakertje op zijn hoogste volume is zo zacht, dat de bel makkelijk te missen is als ik boven of in de tuin ben.

En als ik dan toch de bel zou vervangen, waarom dan niet voor een slimme video-variant. Wordt er gebeld, dan krijg ik een melding op mijn telefoon, waarna ik live kan kijken en praten met degene voor de deur, ook als ik van huis ben.

Daarnaast houdt de camera beweging bij de voordeur in de gaten en zijn slimme deurbellen de afgelopen jaren een stuk goedkoper geworden. Grote kans dat die met Black Friday voor een paar tientjes te scoren zijn!

Tablets

Dan komen we in de categorie van tech die je waarschijnlijk een stuk minder gaat gebruiken. Een tablet is (voor mij) zo’n product waarvan ik verwacht dat ‘ie vaker in de kast ligt, dan in mijn handen. Maar, als ik hem dan gebruik, is het ontzettend fijn. Het kijken van video’s, lezen van nieuwsartikelen en het checken van m’n inbox zijn gewoon taken waarvoor een groot scherm beter werkt dan een telefoon.

Ik ben ook niet van plan een dure tablet in huis te halen, zoals de Galaxy Tab S11 Ultra of OnePlus Pad 3. Ik kies eerder voor een Xiaomi Pad 7 of Galaxy Tab A11 Plus, beiden met een scherm van 10 inch of groter en een prijskaartje van zo’n 200 euro. Nu maar hopen dat ook deze nog goedkoper worden met een mooie Black Friday-deal!

Game-accessoires

Als casual gamer is het kopen van een gameconsole al een grote aankoop. En als iemand die eens in de week een paar uurtjes speelt, vind ik 75 euro voor een nieuwe controller of 30 euro voor een oplaadstation niet meteen het geld waard.

Maar, zodra er vrienden over de vloer komen, wil je die dingen eigenlijk wel hebben. Mocht hier een toffe Black Friday-deal voor verschijnen, dan ga ik die zeker overwegen!

Bluetooth speakers

Ook een bluetooth speaker is zo’n product dat je mist als je hem nodig hebt. En hoewel je voor een habbekrats al een speakertje in huis haalt, vind ik een lekker klinkende JBL, Sony of Bose-box al snel aan de prijs.

Toch is het wel erg fijn om er eentje te hebben voor het geval dat je met vrienden gaat picknicken of als er een feestje is. Doorgaans betekent Black Friday bij bluetooth speakers mooie kortingen, dus als het geld nog niet op is, komt deze ook in mijn winkelwagentje.

Hoe pak jij je tech-aankopen aan?

Welke specifieke producten ik precies in huis ga halen, weet ik nog niet. Dit zijn wel de categorieën die ik ongetwijfeld in de gaten ga houden. Ik zou het iedereen dan ook aanraden om alleen met Black Friday die grote techuitgaven te doen. Je denkt zo beter over je aankopen na, bespaart geld met goede deals en je hebt het hele jaar iets om naar uit te kijken!