Zien: dit is de eerste smartphone met uitschuifbare portretlens

De Chinese smartphonefabrikant Tecno heeft de Phantom X2 Pro officieel gelanceerd. Het gaat om een high-end smartphone met één erg bijzondere feature: een uitschuifbare en daardoor zeer lichtsterke portretlens.

Tecno Phantom X2 Pro officieel

Mogelijk heb je nog nooit van Tecno gehoord, want het Chinese bedrijf is niet actief op de Nederlandse markt. Dat vinden we wel een beetje jammer, want de fabrikant brengt soms erg innovatieve smartphones uit. Neem de Tecno Phantom X2 Pro, die nu officieel is aangekondigd. Dat is de eerste telefoon met een uitschuifbare 50 megapixel-portretlens.

Wat daar het voordeel van is? Deze 65 millimeter-zoomlens is eenmaal uitgeklapt een stuk groter dan vergelijkbare camera’s op andere smartphones. Daardoor kon Tecno hem veel lichtsterker maken. De portretlens heeft een diafragma van f/1.49, terwijl de meeste concurrenten, zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra, op f/2.4 blijven steken. Dat wil zeggen dat je een mooie, natuurlijke scherptediepte bereikt zonder te hoeven vertrouwen op de kunstmatige portretmodus. In de video hieronder zie je de lens aan het werk.

Op het fraai gevormde camera-eiland vinden we ook nog een gewone 50 megapixel-camera en een 13 megapixel-groothoeklens. De Phantom X2 Pro draait verder op een vlotte MediaTek Dimensity 9000-chip met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. De forse 5160 mAh-accu laad je op met maximaal 45 Watt. Ook het amoled-scherm is met 6,8 inch lekker groot en heeft een hoge verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

Gewone Phantom X2 moet het doen zonder portretlens

Naast de X2 Pro bracht Tecno ook een gewone Phantom X2 uit. Die deelt de meeste specificaties met zijn duurdere broertje, maar moet het doen zonder de innovatieve portretlens. Ook heeft hij ‘slechts’ 8GB werkgeheugen in plaats van 12. Beide telefoons draaien op het al wat oudere Android 12.

De X2 Pro is in Saudi-Arabië te koop voor omgerekend 885 euro. De gewone X2 moet zo’n 665 euro kosten. Zoals gezegd is het onwaarschijnlijk dat Tecno deze smartphones in Nederland uitbrengt. We hopen natuurlijk wel dat we deze portretlens op meer toestellen zullen aantreffen.

