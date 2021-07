Einde aan telefoonterreur: dit verandert de Telecommunicatiewet voor jou

Bloedirritant, die ongewenste telefoontjes van telemarketeers. Vandaag is er een nieuwe wet ingegaan waardoor callcenters jou niet zomaar meer mogen bellen. Dit moet je weten over de nieuwe Telecommunicatiewet.

5 weetjes over de nieuwe Telecommunicatiewet

1. Bel-me-wél Register

De belangrijkste verandering in de nieuwe Telecommunicatiewet is dat we van een Bel-me-niet Register naar een bel-me-wel Register gaan. Callcenters mogen je vanaf vandaag niet zomaar meer bellen met ‘onweerstaanbare aanbiedingen’. Doen ze dit wel, dan riskeren ze een flinke boete.

Het gaat om bedrijven die bellen voor telemarketingdoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een energiemaatschappij, verkopers van zonnepanelen, of wervers voor goede doelen. Deze partijen mogen voortaan alleen contact met je opnemen als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

2. De uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen opgenomen in de nieuwe Telecommunicatiewet. Bedrijven waar je klant bent (geweest), mogen je nog wel bellen. Deze termijn geldt tot drie jaar na beëindiging van het contract. Wanneer je twee jaar geleden van energieleverancier bent overgestapt, mag de oude leverancier je dus gewoon bellen.

Zit je hier niet op te wachten? De oude energieleverancier is bij wet verplicht om tijdens het gesprek te vragen of je op hun bellijst wil blijven staan, of niet. Uiteraard kun je dit ook tijdens het gesprek zelf naar voren brengen. Je moet ook de mogelijkheid hebben om bedrijven op voorhand te laten weten dat je niet langer gebeld wil worden.

3. Ben je zzp’er?

Sta je als eenmanszaak in het register van de Kamer van Koophandel? Ook dan gaat je telefoon straks minder vaak rinkelen. De nieuwe Telecommunicatiewet geldt namelijk niet alleen voor consumenten, maar ook voor zelfstandigen. Voor andere bedrijfsvormen verandert er niets.

4. Lang leve nummerherkenning

Nog een verandering in de nieuwe Telecommunicatiewet: telemarketeers mogen voortaan niet langer anoniem bellen. De nummerherkenning moet altijd aanstaan.

Je krijgt als consument zo de kans om vooraf te zien wie je belt. Vervolgens kun je de beslissing nemen of je hier wel/niet op zit te wachten, en eventueel het nummer blokkeren.

5. Vaarwel bel-me-niet-register

Het regende afgelopen jaren klachten over ongewenste telefoontjes bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In 2019 kwamen er ruim 1000 meldingen binnen, maar vorig jaar steeg dit aantal explosief naar 3700.

De nieuwe Telecommunicatiewet maakt het voor de ACM makkelijker om boetes uit te delen. Dat doet de wet door de bewijslast om te draaien. Belt een telemarketeer jou ongewenst en maak je hier een melding van bij de ACM? Dan is het aan het callcenter om te bewijzen dat zij de wet niet overtreden hebben.

Voorheen lag de bewijslast bij consumenten. Als je ongewenst werd gebeld, was het aan jou om dit te bewijzen. In praktijk was dit echter lastig, want telemarketeers belden vaak anoniem. Het Bel-me-niet Register bestaat vanaf vandaag niet meer.

