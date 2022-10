De ruimterace van telefoons: ‘Nooit meer slecht bereik’

Met een satelliettelefoon heb je altijd en overal mobiel bereik. Binnenkort geldt dit ook voor ‘normale’ smartphones. Telefoons gaan namelijk de ruimte in en gebruikmaken van satellieten.

Telefoons stappen over op satelliet

Nederland heeft een goed mobiel netwerk. Het komt bijna nooit voor dat je smartphone geen verbinding met een zendmast heeft – en dus niet kan bellen en internetten.

Buiten Nederland staan de zaken er heel anders voor. In sommige (uitgestrekte) landen heb je regelmatig geen bereik omdat je buiten het dekkingsgebied bent. Dat is vervelend wanneer je muziek via Spotify wil luisteren, maar pas echt problematisch als je de hulpdiensten niet kunt bereiken.

Daarom werkt de telecomindustrie aan een oplossing: satellieten. Deze draaien in een baan om de aarde en zorgen ervoor dat telefoons altijd en overal bereik hebben. Door betere antennes op satellieten te plaatsen, kunnen ze rechtstreeks communiceren met telefoons en ben je niet langer afhankelijk van het dekkingsgebied van zendmasten.

In deze ruimtewedloop staan niet Rusland en de Verenigde Staten tegenover elkaar, maar Android en iOS. Ook providers gaan mee in deze nieuwe ontwikkeling.

Een primeur voor Huawei

Huawei Mate 50.

Te beginnen bij Huawei. De Chinese Android-fabrikant kondigde onlangs de Mate 50-serie aan. Deze telefoons kunnen sms’jes versturen via satellieten van Beidou, eveneens een Chinees bedrijf. Huawei claimt dat de Mate 50-toestellen de eerste telefoons zijn die op deze manier kunnen communiceren met satellieten.

Wel zijn er wat beperkingen. Persbureau Nikkei Asia weet bijvoorbeeld dat alleen Chinese ontwikkelaars chips kunnen maken voor het Beidou-netwerk. Er zijn speciale modems nodig om contact te maken met de satellieten.

Een meer praktische beperking is dat de Mate 50-toestellen niet overal verkrijgbaar zijn. Het is bijvoorbeeld nog maar de vraag of ze naar Nederland komen. Voorlopig lijkt het daar niet op.

Google geeft eerste zetje

Wat wel vaststaat is dat Google gelooft in satellieten. Hiroshi Lockheimer, topman bij Android en Google, liet namelijk weten dat de volgende versie van het besturingssystemen standaard met satellieten overweg kan. Omdat Android 13, de huidige versie van het platform, pas net is uitgebracht, duurt het nog wel even voordat Android 14 verschijnt.

Daarbij is het allesbehalve zeker dat telefoons dan ook écht via satellieten kunnen sms’en en bellen. Hiervoor moet de hele telefoonindustrie namelijk in actie komen. Google, de maker van Android, kan hiervoor een zetje geven, maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering. Met andere woorden: telefoonmakers moeten toestellen maken die de techniek aankunnen.

Qualcomm, een belangrijke producent van telefoononderdelen, maakte onlangs bekend te werken aan nieuwe modems. Deze chips hebben satellietondersteuning. Qualcomm liet helaas niet weten wanneer de onderdelen beschikbaar zijn.

Wel zet de producent hiermee de deur open voor telefoonfabrikanten, zoals Nokia en Samsung, om nieuwe onderdelen te bestellen. Zodra deze modems in nieuwe telefoons zitten, zijn (Android-)smartphones écht klaar om de plek van satelliettelefoons in te nemen.

Apple wordt een telecomprovider

Apple-telefoons kunnen namelijk al naar de ruimte. De kersverse iPhone 14-toestellen hebben een satellietverbinding en kunnen hierdoor altijd en overal een noodbericht uitsturen. Tenminste, dat is de toekomstdroom. Momenteel werkt de dienst alleen nog in de Verenigde Staten.

De dienst kost Apple 450 miljoen dollar, weet Reuters. De iPhone-maker werkt samen met een ander bedrijf, Globalstar, dat de satellieten ontwikkelt en beheert. Apple heeft meerdere redenen om in het satellietnetwerk te investeren, weet Counterpoint Research. Ten eerste hoopt men dat de nieuwe functie (mogelijke) klanten een zetje geeft om een iPhone te kopen, in plaats van een andere smartphone.

Investeringen moeten echter worden terugverdiend. Daarom denkt Counterpoint dat Apple op een gegeven moment geld gaat vragen voor de dienst, bijvoorbeeld wanneer je er in het vliegtuig gebruik van wil maken. Op die manier gaat het satellietnetwerk geld opleveren, in plaats van geld kosten.

Een mogelijk toekomstscenario is dat Apple het netwerk uitbreidt en hierdoor wereldwijde dekking kan bieden. Op dat moment zou je wereldwijd kunnen internetten via satellieten, zonder (forse) roamingkosten te betalen. Counterpoint voegt er wel aan toe dat het nog jaren kan duren voordat dit scenario werkelijkheid wordt.

T-Mobile-directeur Mike Sievert (L) en Tesla-baas Elon Musk.

Providers aan zet

Ook providers zitten niet stil. Eind augustus kwam naar buiten dat T-Mobile gaat samenwerken met SpaceX, het satellietbedrijf van Elon Musk.

Deze dienst gaat in de VS van start, maar mogelijk komen hier later meer landen bij. In eerste instantie kunnen klanten tekstberichten via de satellieten sturen. Het is de bedoeling dat hier later ook bellen en internetten aan worden toegevoegd.

En T-Mobile is niet de enige provider die toekomst in de ruimte ziet. Zo werkt de Amerikaanse telefoonaanbieder Verizon samen met Amazon om kleine gemeenschappen in afgelegen gebieden van mobiele dekking te voorzien via satellieten.

De kaarten worden geschud

Kortom: de traditionele rolverdeling in de telecomindustrie lijkt te gaan veranderen. Android-fabrikanten en Apple gaan zich meer als provider gedragen, terwijl providers voor samenwerkingen met grote techbedrijven kiezen.

Een rode draad is dat alle partijen voor grote, technische uitdagingen staan. Satellieten hebben momenteel een beperkte capaciteit en zijn gemaakt om noodsignalen door te geven, niet om miljoenen mensen mensen mobiel te laten internetten.

