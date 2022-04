Telefoongesprekken opnemen op je Android bijna niet meer mogelijk vanaf 11 mei

Neem jij weleens een telefoongesprek op met je smartphone? Vanaf 11 mei wordt dat nagenoeg onmogelijk. Google legt daarvoor verschillende restricties op, waardoor apps van derde partijen dat niet meer kunnen doen.

Telefoongesprekken opnemen stopt binnenkort

Er zijn verschillende manieren om telefoongesprekken op te nemen en ook legio redenen te bedenken om dat te willen. In de Play Store staan verschillende bekende third party-apps waarmee je niet alleen jouw stem, maar ook die van de andere persoon kunt opnemen.

Google heeft nu echter bekendgemaakt dat dat vanaf 11 mei niet meer mogelijk zal zijn. Dat heeft te maken met aanpassingen aan de toegangs-API. Heel simpel uitgelegd is zo’n Application Programming Interface een mogelijkheid om twee apps met elkaar te laten communiceren.

De zoekgigant laat weten dat deze specifieke API niet ontwikkeld is en verder gebruikt mag worden om telefoongesprekken op te nemen. Onder andere in een YouTube-stream van Googles Developer Space werd hierover meer duidelijkheid gegeven. Google gooit het over de boeg van bescherming en privacy, ook omdat er zoveel verschillende wetten over dit onderwerp zijn in alle landen waarin het bedrijf opereert.

Opneemmogelijkheden alleen voor handjevol gebruikers

Vanaf Android 10 schakelde Google het opnemen van gesprekken al uit, waardoor zulke apps van andere ontwikkelaars als paddenstoelen uit de grond schoten. Deze nieuwe restrictie wordt alleen opgelegd aan apps uit de Play Store.

Heb jij dus een toestel dat standaard al gesprekken op kan nemen, dan heb je hier geen last van. Enkele van die smartphones zijn van Google zelf, maar ook Xiaomi biedt vaak een soortgelijke optie. In de YouTube-stream werd hiervoor ook een verklaring gegeven: “Als deze mogelijkheid standaard op een toestel te vinden is, is toegankelijkheid niet nodig om toegang te krijgen tot de inkomende audiostream en daarom niet in strijd met het beleid”.

Vooralsnog is het nog wel de vraag hoe app-ontwikkelaars en Google zelf hierop gaan reageren. Of Google bijvoorbeeld haar toevlucht neemt tot het verwijderen van zulke apps uit de Play Store is nog onbekend.

Gebruik jij zo’n app uit de appwinkel en welke is dat dan? Waarom gebruik je zo’n applicatie en wat vind je van de wijziging die al ingaat over enkele weken? Laat dat natuurlijk even weten in onderstaande reacties!

