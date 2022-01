Criminelen jagen op je BSN-nummer: zo werkt de telefoonoplichting

Dat is even schrikken: je krijgt een (Engels) telefoontje van de Rijksoverheid omdat er een arrestatiebevel tegen je loopt. Om dit misverstand uit de wereld te helpen, hebben ze alleen je BSN-nummer nodig of wat geld. Trap niet in deze nieuwe vorm van telefoonoplichting.

Telefoonoplichters jagen op je BSN-nummer

De Fraudehelpdesk zegt dat de afgelopen periode meldingen zijn binnengekomen van cybercriminelen die zich via telefoon voordoen als de ‘Dutch National Police’ (politie) of ‘Dutch Supreme Court’ (de Hoge Raad der Nederlanden).

Wanneer mensen opnemen krijgen zij een Engels ingesproken bandje te horen. De telefoontjes komen van willekeurige Nederlandse mobiele nummers. Ook komt het voor dat het lijkt alsof de criminelen vanuit de Hoge Raad of Rijksoverheid bellen.

Dit is absoluut niet zo. In werkelijkheid hebben de oplichters de nummers van de overheid ‘gespooft’. Hierbij lijkt het alsof je gebeld wordt door het legitieme telefoonnummer van de Hoge Raad of Rijksoverheid.

Zo werkt de telefonische oplichting

Wat de cybercriminelen uiteindelijk willen, is verschillend. In de meeste gevallen proberen de telefonisch oplichters aan je BSN-code te komen.

Soms wordt er ook gewaarschuwd dat er een arrestatiebevel tegen je loopt. Verder schrijft de Fraudehelpdesk dat sommige Nederlanders worden beschuldigd van criminele activiteiten, zoals drugshandel en geld witwassen.

Vervolgens moet je een cijfer op je telefoon intoetsen, meestal 1, waarna je wordt doorverbonden met een ‘medewerker’ van de politie of Hoge Raad. Deze persoon wil je identiteit verifiëren aan de hand van persoonlijke gegevens.

Vervolgens krijg je het advies om je geld ‘veilig te stellen’ door het over te maken naar een bepaald rekeningnummer. Uiteraard is dit het rekeningnummer van de criminelen.

Wat willen de oplichters?

De cybercriminelen hebben een duidelijk doel: geld. In de meeste gevallen proberen ze slachtoffers geld afhandig te maken door te dreigen. Wanneer je bijvoorbeeld niet meewerkt aan het onderzoek zou je de gevangenis in moeten.

Ook proberen de cybercriminelen zoveel mogelijk persoonlijke gegevens afhandig te maken. Die gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om fraude met creditcards te plegen. Hierbij doen zij aankopen op jouw naam.

Dit moet je (niet) doen

Hang op zodra je de telefoon opneemt en het Engelstalige ingesproken bandje hoort. Laat je het bandje toch afspelen? Ga dan in ieder geval niet mee in het rollenspel van de oplichters. Druk bijvoorbeeld niet op cijfer 1 wanneer daarom gevraagd wordt.

Het beste is om dus direct op te hangen. Vervolgens kun je een melding maken bij de Nederlandse Fraudehelpdesk. Deze organisatie probeert mensen en bedrijven te behoeden voor fraude.

Beveilig je telefoon

De laatste maanden verschijnen er steeds meer vormen van cyberoplichting. De nieuwe BRATA-malware probeert bijvoorbeeld bankgegevens van telefoons te stelen. Vervolgens wordt het toestel (op afstand) gereset.

Het is daarom belangrijk om je telefoon zo goed mogelijk te beveiligen. Neem daarvoor een kijkje in onze gids over Android-malware, of lees onderstaande artikelen.