Telegram kondigt Premium-versie aan: dit kun je er allemaal mee

Telegram heeft 700 miljoen gebruikers wereldwijd. Om dat te vieren komt de berichtendienst deze week met een Premium-model. Dit levert je allerlei extra functies op – maar daar betaal je wel voor.

Premium-versie van Telegram deze week beschikbaar

Met 700 miljoen gebruikers wereldwijd is Telegram een van de grootste berichtendiensten van dit moment. Naast WhatsApp, iMessage en Facebook Messenger wordt de dienst door steeds meer mensen gebruikt. Dat komt deels omdat Telegram bekend staat om zijn goede stabiliteit, veiligheid en onafhankelijkheid van grotere bedrijven als Facebook en Apple. Deze week komt Telegram met een nieuw Premium-model. Dat houdt in dat je voor een maandelijks bedrag extra functies krijgt.

De prijs die gebruikers voor een Premium-account moeten betalen, is nog niet bekend. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een paar euro per maand. Hiervoor kun je bestanden tot 4GB uploaden en verzenden en bestanden sneller downloaden. Ook krijg je exclusieve stickers en een verbeterde chat-ervaring. En dat is nog lang niet alles.

Premium-gebruikers krijgen namelijk een exclusieve Premium-badge achter hun naam. Denk hierbij aan het blauwe vinkje op Instagram – als je een Premium-gebruiker bent, mag iedereen het weten. Mocht het Telegram-icoontje niet goed bij je achtergrond passen, dan kun je ook deze veranderen met een Premium-account. In sommige landen krijgen Telegram-gebruikers soms reclames in beeld, maar ook dit geldt niet voor betalende gebruikers.

Ook nieuwe features voor reguliere gebruikers

Gebruik jij Telegram maar ben je niet van plan een Premium-abonnement af te sluiten? Ook dan krijg je er een paar nieuwe features en verbeteringen bij. Zo kunnen bekendheden en bedrijven hun profielen of groepschats voortaan verifiëren, zodat het zeker is dat de boel niet wordt opgelicht. Ook krijgt de Android-versie van Telegram verbeterde chat-previews, een functie die al een tijdje beschikbaar was voor de iOS-app.

Volgens Telegram bevat de update in totaal zo’n honderd verbeteringen en nieuwe functies, dus dat belooft veel goeds. De meeste berichtendiensten updaten hun apps regelmatig, omdat het essentieel is dat gebruikers altijd – en bovenal zonder gedoe – met elkaar in contact kunnen blijven.

Ga jij een Premium-abonnement bij Telegram afsluiten? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel.