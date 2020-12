Telegram tikt bijna de 500 miljoen actieve gebruikers aan en daarom is er een grote update aangekondigd. Ook komen er betaalde functies binnen de app en gaan we advertentie zien Telegram. Verdere details daarvan zijn nog niet bekend.

Lees verder na de advertentie.

Telegram krijgt advertenties en betaalde functies

Dat schrijft Pavel Durov op zijn persoonlijke Telegram-kanaal. Durov zegt dat hij de dienst niet wil verkopen om geld te verdienen. Wel moet er geld in het laatje verschijnen om de app in de toekomst te kunnen voorzien van updates. Zo wordt er gedacht aan het tonen van advertenties in chatkanalen.

Daarvoor gaat een eigen advertentieplatform gebruikt worden, noemt hij. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog de vraag. Tevens blijven gesprekken vrij van advertenties, zowel persoonlijke als groepsconversaties. Het gebruik van de applicatie blijft vooralsnog wel gratis.

In een aankomende update worden er ook betaalde functies toegevoegd, maar dat is niet voor alle gebruikers. Alleen bedrijven en personen die echt intensief gebruikmaken van de chat-app krijgen die mogelijkheden. Wat die opties exact zijn is nog onbekend. Tevens is de vraag hoe Telegram een persoon als intensieve gebruiker bestempelt. Tot slot kunnen makers van stickerpacks ook wat geld gaan verdienen.

Voice Chats rollen al wel uit

Een nieuwe functie die nu al wel te gebruiken is Voice Chats, wat net wat anders is dan een normale spraakoproep. Zo kun je hierbij gewoon multitasken en andere apps gebruiken, terwijl je kunt blijven praten in je ‘virtuele ruimte’. Handig bijvoorbeeld voor groepsgesprekken, werk of met de projectgroep van school.

Het gesprek bedienen gaat makkelijk via de zwevende knoppen en daar zie je ook wie er praat. Telegram laat weten Voice Chats in 2021 uit te breiden met meer functionaliteit. Zo kun je ook gaan videobellen en je scherm delen.

De app-update brengt nog meer nieuwigheden. Zo kun je gegevens van de app opslaan op je geheugenkaartje en zijn er verschillende nieuwe animaties toegevoegd. Daarnaast zijn er nog meer emoji voorzien van een animatie, waardoor gesprekken echt tot leven komen. Stickers laden sneller en een verstuurde foto is nog even te bewerken door er bijvoorbeeld wat op te schrijven.

Lees ook meer over de chat-app. Zo schreven we eerder hoe je kunt videobellen via Telegram of hoe je een contact kunt toevoegen zonder dat je een telefoonnummer hebt. Check tot slot ook onze top vijf van alternatieve chat-apps. Daarin hebben we verschillende apps onder elkaar hebben gezet om de strijd aan te gaan met WhatsApp.

Meer over Telegram op Android Planet: