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Vanaf 1 juli word je minder vaak gebeld: dit is waarom

Mike Peek
Mike Peek
29 juni 2026, 15:01
2 min leestijd
Vanaf 1 juli word je minder vaak gebeld: dit is waarom

De regels voor telemarketing gaan op de schop. Vanaf 1 juli mogen bedrijven je niet meer bellen met een aanlokkelijke aanbieding, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.

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Regels telemarketing aangescherpt vanaf 1 juli

Nee, het ligt niet aan jou. Je bent niet plotseling minder populair. Als je vanaf 1 juli minder vaak wordt gebeld dan voorheen, is daar eigenlijk een heel fijne reden voor. De Telecommunicatiewet verandert namelijk, zodat bedrijven uitdrukkelijke toestemming nodig hebben om jou te bellen. Telemarketing wordt daarmee stevig aan banden gelegd.

Nu is het nog zo dat bedrijven je mogen bellen als je er klant bent óf dat in het verleden bent geweest. Die laatste groep is vanzelfsprekend interessant. Ze weten immers dat je enige affiniteit hebt met hun producten en hopen je met een sappige aanbieding weer terug te winnen. Vooral mobiele providers en energieaanbieders proberen op deze manier hun klantenbestand uit te breiden.

Telemarketing

Veel mensen hebben daar een hekel aan en bovendien voelen sommigen zich onder druk gezet om bijvoorbeeld een contract af te sluiten. We zijn dan ook erg blij met de nieuwe regels.

De Autoriteit Consument & Markt ziet overigens wel dat veel bedrijven vlak voor de deadline nog mensen benaderen met het verzoek om toestemming te geven. Als je daar geen zin in hebt, moet je uiteraard gewoon nee zeggen. Heb je dat toch gedaan? Je kunt daar altijd op terugkomen. Dat doe je gewoon door tijdens een gesprek te zeggen dat je niet meer gebeld wil worden.

Uitzondering voor goede doelen en media

Er bestaan wel uitzonderingen op de nieuwe regels. Zo mogen goede doelen je telefonisch blijven bellen als je in het verleden donateur bent geweest. Datzelfde geldt voor loterijen die een deel van hun omzet afstaan aan goede doelen. Ook uitgeverijen kunnen je nog steeds benaderen via telemarketing in de hoop je hun kranten of tijdschriften te slijten.

Wat vind jij van de nieuwe regels? Laat het weten in de reacties onder dit artikel en volg ons direct even op jouw favoriete sociale media.

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