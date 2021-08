‘Tensor-chip in Pixel 6 stuk minder krachtig dan chips in andere nieuwe high-end smartphones’

Google kondigde onlangs haar nieuwste smartphones aan: de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Deze draaien op Googles eigen Tensor-chip. We weten nog maar weinig over de chip, maar volgens een nieuw gerucht valt de snelheid ervan ietwat tegen.

Gerucht: Snapdragon 898 en Exynos 2200 worden sneller dan Google Tensor

De Tensor-chip van Google is qua snelheid vergelijkbaar met de Exynos 2100, die te vinden is in een aantal varianten van de Samsung Galaxy S21. Galaxy Club beweert zelfs dat Googles chip een stukje minder krachtig dan de Exynos. Tensor focust zich namelijk op AI en machine learning, niet op snelheid.

Als dat waar is, zal de volgende generatie topsmartphones een stuk krachtiger zijn dan de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Zo draait de Galaxy S22 naar verwachting op een gloednieuwe Exynos 2200 en komt Snapdragon binnenkort met de snelle 898. Beide chips worden krachtiger dan hun voorgangers, die qua prestaties dus vergelijkbaar zijn met de Google Tensor.

Google Pixel 6 Pro

Tensor-chip is van Google, maar stiekem ook een beetje van Samsung

Verschillende geruchten beweren dat de Google Tensor door Samsung wordt gefabriceerd met behulp van het 5 nanometer-productieproces. Ook was de Zuid-Koreaanse smartphonemaker betrokken bij het ontwikkelingsproces van de Tensor-chip.

Interne documenten tonen aan dat de Tensor-chip, die de codenaam ‘Whitechapel’ bij zich draagt, verbonden is aan een platform genaamd ‘Slider’. Dit platform bevat verwijzingen naar Samsungs Exynos-chips. Galaxy Club meldt verder dat Google Tensor intern ook wel de Exynos 9855 wordt genoemd. Dat lijkt te kloppen, aangezien de codenaam van de Exynos 9855 ook ‘Whitechapel’ is.

De Exynos 9855 verscheen vorig jaar voor het eerst en positioneert zich naar verluidt tussen de Exynos 2100 en de aankomende Exynos 2200. Die laatste chip zal te vinden zijn in de Samsung Galaxy S22-reeks, die begin 2022 op de markt komt.

