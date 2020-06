Facebook liet recent weten begonnen te zijn met het in het openbaar testen van een donkere modus voor de app. Dat lijkt te kloppen, want ook Nederlandse gebruikers melden dat ze de donkere interface zien.

Testen donkere modus Facebook ook in Nederland

Van een volledige uitrol van de donkere modus voor Facebook is zeker nog geen sprake. Wel is het bedrijf bezig met openbare tests om de interface van de app in het donker weer te geven, zo heeft de social media-reus eerder aangegeven. Daarmee volgt het onder andere Facebook Lite, die al vanaf februari dit jaar te gebruiken is in donkere tinten.

Ook in Nederland is men blijkbaar al aan het testen, want er verschijnen hier en daar ook afbeeldingen van de donkere interface van gebruikers uit ons land. Het zelf aan- of uitzetten van de donkere modus is echter nog niet mogelijk. Daarbij is ook niet bekend hoeveel gebruikers de optie daadwerkelijk voorgeschoteld krijgen.

Wat is de donkere modus?

De donkere modus kun je gebruiken om de interface van jouw smartphone en allerlei apps in donkere tinten te laten weergeven. Dat is rustgevender voor de ogen en bij toestellen met een amoled-scherm zorgt het ook voor minder energieverbruik, wat dus gunstig is voor de accuduur van je telefoon.

Vanaf Android 10 is deze donkere modus standaard in het besturingssysteem te vinden. Weten hoe je dat zelf inschakelt, lees dan hier hoe je de donkere modus in Android 10 activeert. Apps die hiermee al overweg kunnen zijn onder andere Twitter, YouTube en WhatsApp.

Als je het toestel zelf op de donkere modus instelt, dan nemen applicaties die hiervoor ondersteuning bieden die keuze veelal over. Wil je een bepaalde app toch weergeven in lichte tinten, dan kun je dat vaak handmatig instellen in de applicatie zelf.

Ondersteuning voor de donkere modus is niet in alle apps te vinden. Ontwikkelaars moeten hiervoor namelijk zelf ondersteuning inbouwen. Hoe lang en op welke markten Facebook precies wil testen is nog de vraag. Zie jij al wel een mogelijkheid in de app om de donkere modus te activeren, laat het dan weten in de reacties hieronder!

