Gezocht: 3 testers voor de gloednieuwe Alcatel 3X (2020) (ADV)

Het is vakantietijd en daarom is Android Planet in samenwerking met Alcatel op zoek naar drie enthousiaste testers voor de gloednieuwe Alcatel 3X (2020). Word jij uitgekozen? Dan mag je het toestel na een uitgebreide test ook nog eens houden!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Testen maar: Alcatel 3X (2020)

Juli staat de hele maand in het teken van vakantie op Android Planet! Alcatel sponsort deze maand waarin we allerlei tips geven, achtergronden publiceren en ingaan op de beste vakantie-apps voor van alles en iedereen. Daarnaast geven we allerlei toffe vakantie-gadgets weg, maar is het ook weer tijd voor een groot testpanel.

De Alcatel 3X (2020) is het nieuwste lid van de Alcatel-familie en jij maakt nu kans om dit toestel uitgebreid te testen. In samenwerking met Alcatel zijn wij namelijk op zoek naar drie lezers die dit toestel volledig aan de tand willen voelen.

Wat verwachten we van jou?

Tijdens de testperiode van ruim een week gaan de gekozen lezers onder andere aan de slag met de vijf camera’s van het toestel, de algemene prestaties en het scherm wat bijna de hele voorkant beslaat. Ook zijn we natuurlijk benieuwd naar jullie ervaringen op het gebied van de accu en wat jullie van het glazen design vinden van deze 3X (2020).

Ben jij een van de willekeurig uitgekozen testers, dan krijg je van ons een uitgebreide briefing, zodat je direct aan de slag kan met het toestel. Na de ruime testperiode worden deze ervaringen gebundeld in een review die op Android Planet gepubliceerd wordt!

Meedingen om kans te maken om de Alcatel 3X (2020) te mogen testen en houden? Vul dan onderstaand formulier in. De winnaars worden begin volgende week bekendgemaakt op Android Planet.

Meedoen met deze actie kan tot en met zondag 19 juli.

De Alcatel 3X (2020) in vogelvlucht

De Alcatel 3X (2020) heeft veel te bieden voor zijn prijs en biedt verschillende interessante features. Dit is de 3X (2020) in vogelvlucht.

Groot scherm van 6,52 inch

Dit 3X-model van 2020 heeft een scherm van 6,52 inch met een hd-resolutie. De verhouding is 20 bij 9 en daardoor vrij langwerpig. In het scherm is een kleine druppelnotch te vinden, welke plaats biedt aan de selfiecamera.

Accu van 5000 mAh

Voor deze prijs krijg je een accu van 5000 mAh en dat betekent dat je makkelijk meer dan een dag doorkomt op een acculading. Opladen van dit toestel gaat via een toekomstbestendige usb-c-poort.

Totaal vijf camera’s aan boord

Deze 3X (2020) is ondanks zijn lage prijs uitgerust met vijf camera’s. Het 128GB-model, wat we drie keer weggeven, bevat vier camera’s op de achterkant. De hoofdcamera schiet plaatjes van maximaal 48 megapixel.

Ook kun je kiekjes schieten met de groothoeklens van 5 megapixel. De derde camera gebruik je voor het schieten van macrofoto’s, waarbij je objecten van dichtbij vastlegt. Tot slot kun je ook diepte-informatie opslaan, wat je weer kunt gebruiken voor een goede portetfoto met een vervaagde achtergrond.

Uitbreidbaar geheugen

Beide varianten van de 3X zijn uit te breiden qua geheugen. Het is een kwestie van een microSD-kaartje toevoegen om zo nog meer op te slaan. Zo kun je nog meer foto’s en muziek opslaan of een filmpje downloaden via bijvoorbeeld Netflix of Disney Plus.

Tijdelijk met TCL headset

Bestellen van het toestel is nu ook al mogelijk en uitlevering vindt plaats vanaf het eind van deze maand. De Alcatel 3X (2020) met 64GB opslag kost 159,99 euro. Het model met 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen kost 189,99 euro. Bestel je tussen 1 en 31 juli dan krijg je ook nog eens een TCL Bluetooth Headset van 39,99 euro cadeau!

Vakantiethema in juli 2020

De hele maand juli staat op Android Planet in het teken van vakantie. Wil jij een artikel zien over een bepaalde app, heb je een tip of idee over dit thema? Mail ons dan even via redactie@androidplanet.nl of stuur ons een berichtje via bijvoorbeeld Facebook of Instagram.