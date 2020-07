De hele maand juli staat Android Planet in het teken van vakantie. Naast allerlei artikelen, tips en achtergronden die we publiceren geven we natuurlijk ook verschillende toffe gadgets weg. Deze ronde maak je kans op een Teufel Boomster Go-speaker.

Maak kans op een Teufel Boomster Go

Wil je genieten van heerlijke beats, zomerhits en diensten als Spotify, Deezer en YouTube Music? Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Muziek afspelen kan via je smartphone of tablet, laptop of de speakerset in de woon- of werkkamer.

Maar een portable speaker om mee te nemen naar het strand, zwembad of tijdens een wandeltocht is ook een goede optie, helemaal in vakantietijd. Bij Android Planet maak je nu kans op een Teufel Boomster Go, een fijne speaker voor onderweg.

Wil je kans maken? Dat kan! Het is een kwestie van onderstaand formulier invullen, waarna willekeurig een winnaar wordt gekozen. Die persoon wordt later bekendgemaakt. Meedoen kan tot en met 15 juli.

We willen Teufel bedanken voor het sponsoren van de Teufel Boomster Go.

Zie je onderstaand formulier niet, klik dan hier.

Over de Teufel Boomster Go

De Go heeft een IP-certificering, waardoor hij waterdicht is. Een regenbui overleeft hij dus makkelijk. Ook is er een stootvaste behuizing aanwezig van rubber, dus een kleine val is ook geen probleem. Verder bevestig je de speaker makkelijk aan een riem of rugzak: makkelijk voor onderweg.

Tot slot is er een ingebouwde accu aanwezig zodat je tot tien uur lang naar muziek kunt luisteren. De accu laadt snel op en ook zijn er verschillende knoppen en aansluitingen op de Teufel Boomster Go te vinden. Zo regel je snel het volume of pauzeer je de muziek en check je hoe vol de accu nog zit. Wil je geen bluetooth gebruiken om muziek af te spelen, dan gebruik je de audio-ingang.

Maandthema vakantie op Android Planet

De maand juli staat op Android Planet in het teken van vakantie! Naast het winnen van prijzen zoals deze toffe speaker, schrijven we ook allerlei vakantie-artikelen, geven we je de beste tips en kun je nog meer toffe weggeefacties verwachten.