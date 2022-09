Met enkele woorden een afbeelding maken: zo gebruik je text-to-image tools

Imagen, Dall-E en Midjourney: er verschijnen steeds meer tools om via kunstmatige intelligentie indrukwekkende afbeeldingen van een simpele tekst te maken. In dit artikel leggen we uit hoe je deze text-to-image tools zelf probeert.

Voor illustratoren, designers en fotografen zijn het vreemde tijden. In een rap tempo verschijnen er tools om via kunstmatige intelligentie afbeeldingen te maken. Dit zijn plaatjes die lijken op realistische tekeningen of schilderijen, waar jij als gebruiker alleen een bondige beschrijving voor hoeft in te vullen.

De ethische kant van deze technologie is een beetje vaag. Deze tools worden namelijk gevoed met talloze andere afbeeldingen, om zo een nieuw resultaat te krijgen. Maar hetgeen waarmee de kunstmatige intelligenties worden gevoed, is werk van mensen die daar niets voor krijgen.

Toch zullen afbeeldingen gemaakt door kunstmatige intelligentie in de komende jaren steeds normaler worden. Zeker door het gemak van deze tools en de hoge kwaliteit. Zelf kun je er ook mee aan de slag. Zo zijn alle afbeeldingen in dit artikel met text-to-image-tools gemaakt. Per tool leggen we uit hoe je toegang krijgt en hoe je het gebruikt.

Google Imagen: nog niet geschikt voor publiek

Google heeft een eigen tool: Imagen. Deze text-to-image-tool blaast alle concurrentie omver als het gaat om pure kwaliteit. Op deze pagina vind je daar enkele voorbeelden van.

Het is niet verwonderlijk dat juist Google zulke sterke afbeeldingen maakt, want als het bedrijf ergens goed in is, dan is het kunstmatige intelligentie.

Imagen is nog niet publiekelijk beschikbaar. Google is namelijk bang dat de tool misbruikt gaat worden. Ook stelt Google dat Imagen op dit moment gevoed wordt met een dataset waarvan bekend is dat het onder andere pornografische materiaal, racistische taal en sociale stereotypen bevat. De kans bestaat dus dat de afbeeldingen die Imagen maakt deze kwalijke zaken overneemt.

OpenAI’s Dall-E 2: eerst toegang krijgen

Minder indrukwekkend dan Googles Imagen, maar zonder meer de meest populaire text-to-image-tool op het moment, is Dall-E 2 van OpenAI. Dall-E 2 is zo populair, dat je jezelf eerst op de wachtlijst moet zetten. Dat doe je door op de website op ‘join waitlist’ te klikken.

Krijg je toegang, dan hoef je enkel een opdracht in te vullen (een zin of enkele woorden) en op ‘Generate’ te klikken. Ook kun je bij Dall-E een afbeelding uploaden. Bijzonder aan Dall-E 2 is namelijk dat je delen van een plaatje kunt wijzigen. Zo kun je het hoofd van een persoon in een afbeelding die je hebt geüpload wissen en Dall-E 2 een nieuw hoofd laten verzinnen.

Zodra je toegang krijgt mag je in de eerste maand vijftig opdrachten geven. Vervolgens mag je elke maand vijftien nieuwe opdrachten doen. Wil je meer afbeeldingen maken, dan moet je betalen.

Midjourney: licht chaotisch op Discord

Midjourney werkt wat anders dan de rest, want om deze tool te kunnen gebruiken moet je lid worden van een Discord-server.

Je gaat naar de website en klikt op ‘Join the beta’. Vervolgens word je naar Discord gestuurd waar je inlogt met je account. Daar kun je gratis 25 opdrachten geven om een afbeelding te maken. Vervolgens moet je een lidmaatschap aangaan om verder te kunnen.

Om een afbeelding te maken ga je naar een ‘bot channel’. Daar typ je ‘/imagine’ en waar je een afbeelding van wil hebben. Bijvoorbeeld ‘/imagine a realistic android mascot’. Binnen zestig seconden krijg je vier afbeeldingen. Let wel op dat anderen deze prompt en afbeeldingen ook kunnen zien, omdat deze kanalen openbaar zijn. Midjourney is daarom een enigszins chaotische tool.

Stable Diffusion: mooi, makkelijk en vaak stuk

Stable Diffusion is makkelijk te gebruiken. Je gaat naar de website, vult een opdracht in en klikt op ‘generate image’. Stable Diffusion kan zeer indrukwekkende afbeeldingen creëren, maar het kan wel even duren tot deze klaar zijn. Tevens raakt deze tool regelmatig overbelast, waardoor je er geen gebruik van kunt maken.

TikTok: Erg beperkt, maar makkelijk

Ook TikTok heeft een eigen zeer beperkte versie van deze technologie. Die vind je als je een filmpje maakt en binnen ‘effects’ zoekt naar ‘AI Greenscreen’. Hier kun je een paar woorden invullen, waarna achter je hoofd een afbeelding wordt gemaakt.

De kwaliteit van deze afbeelding is zeer beperkt, maar mogelijk is dat met opzet gedaan om geen vreemde resultaten te krijgen die niet geschikt zijn voor het jonge TikTok-publiek.

Tips voor mooie foto’s

