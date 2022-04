Kijk nu: The Batman op HBO Max en nog 4 kijktips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 16 (2022): The Batman en Better Call Saul.

Filmtips week 16 (2022): The Batman en Better Call Saul

1. The Batman (HBO Max)

Het is aan Robert Pattinson om acteurs zoals Christian Bale, George Clooney en Michael Keaton op te volgen in de iconische rol van Batman. De nieuwe film The Batman was net nog in de bioscoop te zien, maar is nu al te streamen bij HBO Max.

Meer dan ooit laat Batman zien dat hij net als in de comics een detective is. In Gotham worden moorden gepleegd, waarbij er telkens een raadsel voor Batman wordt achtergelaten. The Batman is een flinke zit, dus zorg voor genoeg snacks. De eerste tien minuten kijk je alvast hier:

2. Better Call Saul seizoen 6 deel 1 (Netflix)

Langzaamaan moeten we afscheid nemen van Jimmy McGill, ook wel Saul Goodman genoemd. Het verhaal van de advocaat uit de hitserie Breaking Bad loopt ten einde met dit laatste seizoen.

Seizoen 6 is in tweeën gedeeld. De tweede helft wordt later dit jaar uitgezonden. De maker van de serie heeft alvast verklapt dat je twee zeer bekende gezichten uit Breaking Bad terug gaat zien in dit seizoen.

3. Russian Doll seizoen 2 (Netflix)

Het eerste seizoen van de serie Russian Doll werd begin 2019 al op Netflix geplaatst. De serie over een vrouw (Natasha Lyonne) die telkens dood gaat en dan de dag opnieuw beleeft, was een grote verrassing. Daarom zijn we dolblij dat we weer in deze wereld kunnen stappen.

4. The Flight Attendant seizoen 2 (HBO Max)

In het eerste seizoen van The Flight Attendant was stewardess Cassie op de vlucht van de politie, omdat ze iemand vermoord zou hebben. Ze had er alleen geen enkele herinnering aan. In het tweede seizoen raakt Cassie weer betrokken bij internationale intrige, maar deze keer in een iets andere rol.

5. Outer Range (Amazon Prime Video)

Josh Brolin speelt in deze nieuwe serie een stoere ranger, die met iets heel vreemds moet dealen: een enorm rond gat in zijn land. Dingen lopen al snel uit de hand binnen zijn familie, maar ook als anderen nu interesse krijgen in zijn land.

