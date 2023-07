Opinie: Dat je Threads nog niet in Nederland kunt gebruiken is juist goed nieuws

De populaire Twitter-kloon Threads van Meta is nog niet in Nederland verkrijgbaar. Dat is vervelend, maar ook goed nieuws. Je wordt in Europa namelijk veel beter beschermd.

Goed nieuws dat Threads in Nederland niet werkt

Het rommelt zo erg bij Twitter, dat gebruikers massaal zoeken naar een nieuwe plek om hun berichtjes te plaatsen. Mastodon bleek te ingewikkeld en Bluesky is nog te exclusief. Nu is er Threads van Facebook-bedrijf Meta. De app oogt als een simpele versie van Twitter met minder functies, waar je gewoon met je Instagram-account kunt inloggen.

Dat maakt Threads enorm toegankelijk, waardoor er binnen vijf dagen al 100 miljoen gebruikers zich hebben aangemeld. Die gebruikers gaan niet meer weg, want je kunt je Threads-account niet sluiten zonder dat je jouw hele Instagram-account weggooit.

Helemaal toegankelijk is Threads nog niet, want als je in Nederland (of de rest van Europa) woont kun je de app niet zonder omweg downloaden. Dat is vervelend, want je wil natuurlijk het nieuwste ding hebben en meedoen met de gesprekken op dit platform. Toch is het niet voor niets.

Digital Markets Act

De EU heeft nieuwe regels voor 2024 opgesteld, onder de naam Digital Markets Act (in het Nederlands de Verordening digitale markten). Deze regels moeten ervoor zorgen dat grote digitale platformen hun macht niet misbruiken. Dat gaat onder andere over hoe er met gebruikersdata wordt omgegaan.

Meta heeft niet te horen gekregen dat Threads niet in de EU mag verschijnen, maar ziet de bui al hangen. Het bedrijf wacht eerst af wat er precies nodig is en dan duurt het waarschijnlijk nog een tijd totdat de app aan die regels kan voldoen.

Meta heeft al wel contact gehad met de Data Protection Commission over Threads. De twee partijen zijn geen vreemden van elkaar, want de commissie heeft Meta eerder een boete van 1,2 miljard euro opgelegd, omdat gebruikersdata van Europa naar de Verenigde Staten werd versluisd. Het is dus niet gek dat Meta nu extra voorzichtig is.

Vele, vele maanden

In gesprek met podcast Hard Fork stelt Adam Mosseri van Instagram: “Er zijn complexiteiten met wetten die in 2024 uitkomen. We willen zeker weten dat we voldoen aan de wetten die er aan komen, maar dat we ook op geloofwaardige wijze kunnen uitleggen hoe we hieraan voldoen.”

Volgens Mosseri was het nu lanceren, of “wachten op de EU en de launch met vele, vele maanden vertragen.” Dat tweede was niet echt een mogelijkheid. Met de problemen van Twitter is de timing voor Threads op dit moment te goed.

Veel data

Het lijkt nu een beetje stom dat toekomstige wetten ervoor zorgen dat jij nu geen leuke app kunt gebruiken, maar die wetten zijn er om jouw privacy en data te beschermen. En blijkbaar werkt het, want Meta moet nu hard aan de slag om een betere en veiligere versie van de app te maken voor Europese gebruikers.

Dat is belangrijk, want Threads is niet per se voorzichtig als het gaat om het verzamelen van gebruikersdata. Als je de app gebruikt, kan Meta onder andere je gezondheidsdata, contacten, locatie en zoekgeschiedenis zien. De app kan tevens informatie over jou met derde partijen delen, zoals je seksuele geaardheid, religieuze affiliatie, werkstatus enzovoort.

Dat Threads voorlopig niet in Nederland en de rest van Europa verschijnt is dus bovenal goed nieuws, want het betekent dat jouw gegevens veel beter worden beschermd dan in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Vind je dat niet belangrijk? Dan is het niet moeilijk om alsnog de app te downloaden en aan de slag te gaan.

