Waar moet je op letten bij een slimme thuisbatterij?

Heb je zonnepanelen, dan kan het lonen om een slimme thuisbatterij in huis te halen. In dit artikel leggen we uit waar je op moet letten.

Slimme thuisbatterij: waar moet je op letten?

Liggen er zonnepanelen op je dak en wil je optimaal gebruikmaken van alle stroom die je kunt opwekken? Dan kun je een thuisbatterij installeren. Met zo’n thuisbatterij hoef je bijvoorbeeld nooit meer te betalen voor hoge stroomprijzen bij een dynamisch contract.

1. Soort batterij

Er zijn verschillende soorten thuisbatterijen verkrijgbaar. De meest bekende is de lithium-ion-batterij, die je ook in je smartphone terugvindt. De meeste thuisbatterijen gebruiken deze technologie.

Daarnaast bestaan er lithium-ijzerfosfaat-batterijen met een extra hoge energiedichtheid, maar die zijn relatief duur en beperkt verkrijgbaar. Zoutwaterbatterijen zijn een milieuvriendelijk alternatief, maar met een lage energiedichtheid waardoor die ook groot en zwaar zijn. Loodzuurbatterijen zijn relatief goedkoop, maar ook met een lage energiedichtheid en gevaarlijke materialen.

2. Opslagvermogen

Een belangrijke keuze die je bij elke batterij maakt, is wat het vermogen is. Dit wordt met kWh (kilowattuur) aangeduid en geeft aan hoeveel energie er opgeslagen kan worden.

Je wil niet te weinig in huis halen, omdat je dan te snel tegen limieten aanloopt. Toch is het ook niet verstandig om direct voor een gigantische batterij te kiezen, want dan betaal je veel meer en is het ding ook nog eens een stuk groter.

Hoeveel opslagvermogen je nodig hebt, is uit te rekenen met een simpele rekensom: je vermenigvuldigt de stroomproductie van je zonnepanelen in kWP (kilowattpiek) met 1,5 om de kWh voor je thuisbatterij te vinden.

Er bestaan ook modulaire systemen die makkelijk uit te breiden zijn, zoals deze van Anker.

3. Levensduur

Net als de batterij in je smartphone, wordt je thuisbatterij steeds iets minder goed. Hoewel de gemiddelde levensduur van een thuisbatterij tussen de 10 en 20 jaar ligt, kan het ook uitschieten naar 5 tot 25 jaar.

Dat ligt niet alleen aan hoevaak de batterij opgeladen en ontladen wordt, maar bijvoorbeeld ook de temperatuur. Als de batterij in de zon hangt, kan de kwaliteit sneller achteruit gaan. Ook kun je het beste de batterij niet volledig leeg laten lopen of te lang volledig opgeladen laten. Je hebt de levensduur dus deels zelf in de hand.

4. Afmetingen en locatie

Bedenk je goed waar je de thuisbatterij wil plaatsen. Doorgaans kun je de grootte van een thuisbatterij vergelijken met de grootte van een cv-ketel, met kleinere en grotere variaties.

Heb je er binnen geen plek voor, dan kun je er ook voor kiezen om het apparaat buiten op te hangen. Dat kan niet met elke thuisbatterij, dus let goed op de IP-waarde. Die geeft net als bij smartphones aan hoe goed het apparaat tegen water kan.

5. Veiligheid

Je hebt vast wel eens gehoord over batterijen in auto’s of fietsen die vlam vatten en vervolgens slecht te blussen zijn. Met een batterij in je huis kan dat in theorie ook gebeuren, maar de kans is heel klein als je een kwalitatief goede batterij kiest en een erkend installateur het apparaat laat ophangen. Batterijen vatten meestal vlam door een defect en niet door gebruik.

Voor de zekerheid is het verstandig om de batterij op een plek te hangen waar het niet te warm wordt en waar goede ventilatie is. De Nederlandse brandweer raadt de schuur aan, omdat het daar vaak koel is en door goede ventilatie wordt de hitte afgevoerd. Als alternatieven wordt de zolder of garage aangeraden.

Je kunt daarnaast de veiligheid verhogen door de batterij zo nu en dan af te stoffen en de ventilatoren uit te zuigen met een stofzuiger.

6. Kosten

Hoewel we dit punt op het eind neerzetten, is het mogelijk het belangrijkste: wat gaat zo’n thuisbatterij kosten? Het ligt aan de opslagcapacitieit en de kwaliteit van de batterij, maar de aanschaf zit snel tussen de 4000 en 7000 euro in. Vergeet daarnaast niet dat er nog installatiekosten bijkomen.

Zie je de batterij als een investering, dan is het verstandig om van te voren uit te rekenen of je die investering terug gaat krijgen en op welke termijn.

Op dit moment geldt de salderingsregeling voor zonnepanelen nog, waardoor je nu met een thuisbatterij waarschijnlijk geen geld bespaart. Op 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling en dan kan het slim zijn om al een batterij te hebben hangen.

