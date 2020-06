TikTok schotelt aan de lopende band filmpjes voor, maar hoe weet men eigenlijk wat jij leuk vindt? Op basis waarvan worden deze video’s uitgezocht? TikTok heeft uitgelegd hoe het algoritme werkt, dat rekening houdt met drie punten.

Zo werkt TikTok

Zoals vrijwel alle social media-apps gebruikt ook TikTok een algoritme voor het aanbevelen van video’s. Dit algoritme bepaalt welke filmpjes je te zien krijgt, maar ook welke content verborgen blijft.

Omdat de dienst steeds meer vragen kreeg naar hoe dit ‘aanbevelingssysteem’ precies werkt, heeft men er een complete blogpost aan gewijd. Wat blijkt? TikTok houdt rekening met drie onderdelen.

1. Jouw gedrag

Een van de belangrijkste peilers is hoe jij je op TikTok gedraagt: welke video’s vind je leuk? En welke contentmakers volg je? TikTok schrijft dat deze categorie, die officieel ‘Gebruikersinteracties’ heet, heel belangrijk is voor het algoritme.

Men kijkt bij het aanbevelen van nieuwe video’s bijvoorbeeld naar het aantal reacties dat jij bij vergelijkbare filmpjes achterlaat. Ook houdt TikTok rekening met je eigen creaties. Video’s die in dezelfde categorie vallen worden eerder aanbevolen.

2. Video-informatie

Daarnaast houdt TikTok rekening met de informatie die videomakers toevoegen, zoals captions (teksten die je aan filmpjes kunt toevoegen), geluidjes in de video en bijvoorbeeld hashtags. Aan de hand van deze informatie weet TikTok ongeveer welke video’s bij elkaar passen, bijvoorbeeld omdat de beschrijvingen op elkaar lijken.

3. Welke telefoon heb je?

Tot slot houdt TikTok rekening met wat voor telefoon je hebt. In theorie maakt het dus uit of je TikTok gebruikt op een smartphone, of op een tablet kijkt. Ook houdt de app rekening met je nationaliteit en welke taal je spreekt.

Niet alle peilers van het aanbevelingsalgoritme wegen even zwaar mee. Het laatste punt, uit welk land je komt en wat voor telefoon je gebruikt, is bijvoorbeeld veel minder belangrijk dan de eerste indicator. Dit komt omdat jij als gebruiker niet actief als voorkeur opgeeft dat je bijvoorbeeld alleen maar filmpjes van Nederlandse makers wil zien.

Uit de filterbubbel

TikTok probeert filmpjes dus zo goed mogelijk bij jouw voorkeuren te laten aansluiten. De app wil echter niet dat je alleen maar dezelfde soort video’s te zien krijgt. TikTok doorbreekt deze zogeheten filterbubbel door zo nu en dan een volstrekt willekeurig filmpje voor te schotelen.

Ook toont TikTok bijvoorbeeld vrijwel nooit twee keer achter elkaar een video van dezelfde maker. Zo blijft de ‘tijdlijn’ fris en gevarieerd. Daarnaast probeert de app filmpjes van elkaar te scheiden, zodat je niet twee keer hetzelfde te zien krijgt.

Dit moet je weten over TikTok

TikTok is razendpopulair, ook in Nederland. De app schotelt aan de lopende band filmpjes voor die grappig, interessant of ronduit vaag zijn. In Nederland heeft TikTok 3,5 miljoen gebruikers, waaronder vooral schoolgaande kinderen.

Met name ouders doen er daarom verstandig aan om zich enigszins te verdiepen in het nieuwe fenomeen. Collega (en TikTokker van het eerste uur) Erwin legt op onze zustersite iPhoned uit wat je moet weten over populaire filmpjes-app

