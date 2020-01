Grindr, Happn en Tinder verkopen jouw gebruikersdata aan advertentiebedrijven door en schenden hiermee je privacy. De consumentenbond wil dat de politiek ingrijpt, maar tot die tijd kun je aan de slag met deze drie tips.



‘Tinder schendt privacy van gebruikers’

De Nederlandse consumentenbond luidt de noodklok naar aanleiding van een onderzoek van hun Noorse collega’s. Samen met 23 andere burgerbelangenorganisaties is men van mening dat autoriteiten zo snel mogelijk moeten ingrijpen in de markt rondom data van app-gebruikers. De basis van deze eis is een door de Noorse consumentenbond uitgevoerd onderzoek.

Hierin is het datagedrag van tien populaire Android-apps onder de loep genomen, waaronder Grindr, Happn en Tinder. Ook ovulatie-app MyDays, dating-app OkCupid en make-up-applicatie Perfect365 zijn aan de tand gevoeld. De belangrijkste conclusie is dat deze apps gebruikersgegevens verzamelen, en doorverkopen aan in totaal 135 commerciële partijen.

Perfect365 spant hierin de negatieve kroon. De app verkoopt gebruikersdata aan maar liefst 72 partijen door. Dit levert volgens de consumentenbond risico’s op. Het is in theorie namelijk mogelijk om erg gedetailleerde profielen van gebruikers op te stellen. Datahandelaren combineren allerlei persoonsgegevens van meerdere apps en kunnen zo onder meer je leeftijd, geslacht, locatie, interesses en seksuele voorkeuren achterhalen.

De consumentenbond roept op tot politiek ingrijpen. De belangenorganisatie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld en een brief naar de Tweede Kamer verstuurd. “Politiek ingrijpen is hard nodig. Het Noorse onderzoek toont aan dat consumenten de controle over hun data steeds meer kwijtraken”, zegt directrice Sandra Molenaar stellig.

Dit kun je zelf doen

Vind je het geen fijne gedachte dat intieme apps als Grindr en Tinder je privégegevens verkopen? Aan hun datagedrag kun je niets wijzigen, maar je kunt het ze wel lastiger maken. De eerste optie is simpel: verwijder de app en wis je account. Wanneer dit niet kan, doe je er verstandig aan je advertentie-ID te resetten. Datahandelaren kunnen zo minder makkelijk gegevens aan jouw profiel koppelen. Dit werkt zo:

Ga op je Android-smartphone naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Google’ en kies ‘Advertenties’; Selecteer ‘Advertentie-ID resetten’ en bevestig.

Nu je toch in dit menu bent is het ook verstandig om het schuifbalkje bij ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ aan te tikken. Op die manier krijg je geen advertenties op basis van je interesses (zoals je hobby) te zien, maar reclames van algemene aard. Tot slot kun je overwegen een VPN-dienst te nemen. Op die manier leid je je internetverkeer om, waardoor je moeilijker te traceren bent.

