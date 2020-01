Gebruikers van de bètaversie van WhatsApp kunnen nu de donkere modus instellen. Daarbij worden alle schermen van de bekende chat-app donker weergegeven, maar zwart is het niet.

WhatsApp: donkere modus voor bètagebruikers

Vanaf Android 10 is er een systeembrede donkere modus beschikbaar, die is in te stellen via het instellingenmenu. Apps die hiervoor ondersteuning bieden, zijn onder andere Gmail en YouTube. Nu is het ook mogelijk om WhatsApp met een donker thema te gebruiken, mits je aangemeld bent als tester. Zo’n donkere modus is fijner voor de ogen in verschillende omstandigheden en beter voor de accu. Het instellen van de donkere modus van WhatsApp doe je via onderstaande stappen:

Open WhatsApp en klik rechtsboven op de drie puntjes; Klik op ‘Chats’; Tik op ‘Thema’; Kies hier het donkere thema.

Met de onderste optie ‘Donker’ is WhatsApp dus geheel in donkere modus te gebruiken. De kleur van de achtergrond moet je nog wel zelf instellen, want die kleurt niet mee. Ook kun je in de instellingen kiezen voor ‘Licht’ of ‘Systeem standaard’. Die laatste mogelijkheid zorgt ervoor dat apps die hiervoor ondersteuning bieden met een donkere schil worden getoond.

Voor nu moet je dus tester zijn van WhatsApp en is deze optie nog niet te gebruiken voor normale gebruikers. WhatsApp brengt vaker eerder opties uit voor bètagebruikers, waarna de functies later pas uitrollen voor normale gebruikers.

Lees ook: Schrijf je nu in voor het WhatsApp bètaprogramma in de Play Store

Het laatste nieuws over WhatsApp