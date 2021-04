Elke nieuwe generatie fitnesstrackers van Fitbit worden de functies uitgebreid, maar toch blijven we met een wensenlijstje zitten. Dit willen we van toekomstige Fitbit-fitnesstrackers.

Toekomstige Fitbit-trackers: onze wensenlijst

De fitnesstrackers van Fitbit zijn niet voor niets de populairste op de markt. Elke generatie worden deze wearables verbeterd en ook via updates worden er functies toegevoegd. De trackers worde bovendien telkens kleiner, terwijl de mogelijkheden er juist op vooruit gaan. Toch blijft er nog genoeg te wensen over. Ons wensenlijstje voor toekomstige Fitbit-trackers zetten we op een rijtje.

1. Stap eens af van die 10.000 stappen

Fitbit houdt zich nog steeds strak aan de magische 10.000 stappen. Als je elke dag maar je 10.000 stappen zet, ben je gezond bezig. Het is ooit door ene dr. Yoshiro Hatano bedacht om stappentellers te verkopen. Een arbitrair getal waar bedrijven zoals Fitbit zich maar aan vast blijven houden.

Fabrikanten van andere wearables hebben laten zien, dat je met een breder aanbod aan doelen de gezondheid veel breder aanpakt. Elke dag 10.000 stappen zetten en voor de rest van de dag op de bank hangen en chips eten, is niet gezond.

2. Offline muziek

Met enkele smartwatches van Fitbit is het al mogelijk om offline muziek te luisteren. Het wordt hoog tijd dat deze optie ook naar de fitnesstrackers komt. Om tijdens het hardlopen muziek of een podcast te luisteren, moet je nu nog steeds een smartphone meenemen.

3. Lagere prijs

De Fitbit-fitnesstrackers hebben al jaren ongeveer dezelfde prijs, alleen moet je sinds kort een Fitbit Premium-abonnement nemen om je gezondheidsdata langer dan een week terug in te kunnen zien. Dat kost 9 euro per maand of 80 euro per jaar. Dan kan de prijs van de fitnesstrackers best wel eens flink omlaag.

4. Een betere Android-widget

De Android-widget van Fitbit laat op dit moment alleen je stappenaantal zien. Handig, maar er is natuurlijk meer data om te tonen. Denk aan de aantallen minuten in een actieve zone, het aantal calorieën dat je hebt verbrandt en hoeveel trappen je hebt gelopen.

5. Bescherming voor Covid-19 en komende virussen

Eén van de dingen waar we afgelopen jaar zijn achterkomen, is dat wearables zoals die van Fitbit ingezet kunnen worden in de strijd tegen het coronavirus. Fitbit heeft een studie opgezet, waaruit is gebleken dat via de gezondheidsdata in hun wearables infectie met het coronavirus gespot kan worden voordat men klachten ervaart. Daardoor kan de verspreiding van het virus enorm worden tegengegaan.

We hopen dat Fitbit dit werk doorzet en snel updates doorvoert voor al zijn wearables, om mensen te waarschuwen als ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Ook kan er met de kennis die nu wordt opgedaan, bij toekomstige epidemieën en pandemieën hopelijk sneller worden gereageerd.

6. Langer met de batterij

De trackers van Fitbit hebben al een hele aardige accuduur. Voor een wearable die de hele dag door je hartslag in de gaten houdt, is een week zonder opladen best indrukwekkend. Maar het kan altijd langer.

