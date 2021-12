TomTom maakt eigen versie van Android Automotive: IndiGO

Het Nederlandse TomTom heeft een besturingssysteem voor (elektrische) auto’s gemaakt. IndiGO is gebaseerd op Android Automotive en per direct beschikbaar voor autofabrikanten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

TomTom IndiGO officieel gepresenteerd

Navigatiebedrijf TomTom heeft IndiGO gepresenteerd. Dit platform is met behulp van Android Automotive gemaakt en kun je het best zien als een compleet besturingssysteem voor (elektrische) auto’s. De doelgroep van IndiGO bestaat uit autofabrikanten: als ‘gewone’ bestuurder kun je het platform dus niet zomaar even downloaden.

Dit is onmogelijk omdat TomTom’s besturingssysteem voor onderweg helemaal in de wagen is geïntegreerd. Er wordt onder meer rekening gehouden met de locatie van je auto (via gps) en de aanwezige antennes.

Je krijgt bijvoorbeeld een waarschuwing op je dashboard wanneer een andere weggebruiker in jouw dode hoek zit. Ook handig: IndiGO is op de hoogte van je wagens batterijstatus en geeft een voorzetje als het tijd is om bij te laden.

Je auto bedienen

Je hebt overigens wel een smartphone nodig om IndiGO te gebruiken. Aan de hand hiervan weet IndiGO je namelijk te herkennen. Vervolgens worden enkele persoonlijke instellingen ingeladen, zoals je telefoonboek.

Met IndiGO kun je onder meer de klimaatopties, het muzieksysteem en de geavanceerde instellingen van je auto bekijken en bedienen. Over de bediening gesproken: hiervoor kun je zowel je handen als je stem gebruiken. De ingebouwde spraakassistent is van Cerence, een heel groot bedrijf in de autowereld. Net als bij de Google Assistent kun je bijvoorbeeld een ander liedje opzetten via een stemcommando.

IndiGO geeft autofabrikanten de basis

Het nieuwe platform van TomTom plaatst een ‘schil’ over Android Automotive, het besturingssysteem van Google. Klanten van IndiGO (lees: autofabrikanten) kunnen er vervolgens voor kiezen om aanpassingen aan de software te doen.

Volgens TomTom is het bijvoorbeeld mogelijk om het design van instellingenmenu’s aan te passen, net als het kleurengebruik. Ook kunnen fabrikanten eigen, specifieke auto-apps meeleveren. Net als bij Android Automotive kunnen ontwikkelaars apps voor IndiGO maken.

Tijdens de presentatie gaf TomTom aan fabrikanten per direct aan de slag kunnen met IndiGO. Het is onduidelijk wanneer de eerste wagens met dit systeem geleverd gaan worden.

Lees (of kijk) ook onze review van Android Automotive

Lees verder over Android Auto(motive):