Google gaat traceerfunctie voor coronavirus uitrollen via Play Services

Google brengt de nieuwe traceerfunctie om het coronavirus in kaart te brengen naar Android-telefoons via Google Play Services. Een software-update van het besturingssysteem is daarom niet nodig.

Update voor traceerfunctie via Play Services

Vorige week maakte Google en Apple bekend dat ze een unieke samenwerking beginnen. Samen ontwikkelen ze de techniek om coronabesmettingen te volgen. Zo kunnen ze gebruikers waarschuwen als ze met een besmet iemand in contact zijn geweest. Deze traceerfunctie kan een grote rol spelen bij het indammen van het virus.

Om ervoor te zorgen dat de functie zo goed mogelijk werkt, is het zaak dat hij op zoveel mogelijk telefoons beschikbaar is. Hoe Google daarvoor ging zorgen, was nog niet duidelijk. Inmiddels heeft het bedrijf bevestigd dat het daarvoor Google Play Services gaat inzetten.

Geen systeem-update nodig

De update komt beschikbaar voor telefoons met Android 6.0 (Marshmellow) of nieuwer. Door de software-update uit te rollen via Play Services, is het niet nodig om een volledige software-update uit te brengen voor het besturingssysteem. Vaak duurt het lang voordat fabrikanten dit soort updates uitbrengen voor hun eigen toestellen, terwijl snelheid nu juist geboden is. Ook kunnen zo oudere telefoons, waarvoor geen software-updates meer worden uitgebracht, toch worden voorzien van de nieuwe functie.

Deze manier van updaten komt overeen met Project Mainline. Dat werd vorig jaar door Google geïntroduceerd voor toestellen met het nieuwe Android 10. Dit stelt het bedrijf in staat om zelf direct kleine software-updates naar toestellen te sturen via de Play Store, zonder tussenkomst van telefoonfabrikanten.

Andere oplossing voor Google-loze smartphones

Deze manier van updaten werkt overigens alleen voor Android-smartphones die gebruik maken van Google Play Services. Dat betekent dat Huawei, samen met veel Android-smartphones die in China gebruikt worden, buiten de boot valt.

Huawei mag door een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China geen diensten van Google afnemen. Daarom brengt het smartphones uit zonder Google-apps en Play Store. Google zegt de technologie ook beschikbaar te maken voor deze fabrikanten. Zij zullen dan zelf moeten zorgen dat het op hun smartphones terecht komt.

De traceerfunctie van Google en Apple maakt gebruik van ‘Bluetooth Low Energy’ om anonieme gegevens uit te wisselen met smartphones die in de buurt zijn. Zodra iemand in de app aangeeft dat hij positief getest is voor het coronavirus, kunnen mensen waarmee diegene de dagen daarvoor in contact is geweest daarvan melding krijgen. Zo weten ze dat ze een verhoogde kans hebben om besmet te zijn en kunnen ze voorkomen dat ze zelf het virus verder verspreiden.

Half mei moet de api van Apple en Google klaar zijn, die de basis vormt voor zulke corona-apps. Google en Apple hebben al aangegeven dat ze plannen hebben om deze functie later volledig te integreren in het besturingssysteem.

