Trump onthult dure telefoon, maar de lancering verloopt armoedig

Onder president Trumps naam lanceert er een nieuwe smartphone en een mobiel abonnement in de Verenigde Staten. Maar, hoe America First kan dat überhaupt zijn?

Trump komt met smartphone en mobiel abonnement

The Trump Organization deed deze week een opvallende aankondiging: een ware Trump-telefoon én een mobiele abonnement. Onder de naam Trump Mobile gaat de America First-telecomaanbieder te werk, wat past bij het willen verminderen van buitenlandse invloeden in de Amerikaanse techsector.

De lancering van de officiële webpagina van de T1 Phone verloopt nog niet vlekkeloos. Zo wordt er onder het kopje ‘Processor’ geen processor genoemd en staat het werkgeheugen als opslagruimte aangegeven. Ook is het enige beschikbare beeldmateriaal een 2D-afbeelding van de smartphone. Deze heeft een gouden achterkant, met daarop de vlag van de Verenigde Staten, dus helemaal in Trumps stijl.

Naast de kleine schoonheidsfoutjes zijn er een aantal generieke specificaties te vinden. De telefoon een 6,8 inch amoled-scherm, 50 megapixel-hoofdcamera en 5000 mAh-batterij. De twee 2 megapixel-camera’s, een laadsnelheid van 20 watt en een hoofdtelefoonuitgang wijzen erop dat het geen high-end smartphone is.

De T1 Phone heeft een prijskaartje van 499 dollar, wat fors meer is dan toestellen met vergelijkbare (en zelfs betere) specificaties, zoals de Samsung Galaxy A26 van 299 dollar of Nothing Phone (3a) die 379 dollar kost. Of de consument de flinke meerprijs wil betalen voor een in-de-VS-gebouwde smartphone met wat gouden stickers, blijft afwachten.

T1 Phone is ‘Made in the USA’, hoe dan?

Trump Mobile geeft de T1 Phone op de officiële website de stempel “Made in the USA“, waar ook vermeld wordt dat ‘ie in september dit jaar op de Amerikaanse markt verschijnt. Vooralsnog deelt de website echter weinig over de oorsprong van de onderdelen.

De wereldwijde smartphonemarkt bestaat uit nauwe distributieketens, waarbij de productie vooral in Azië plaatsvindt wegens lagere kosten. Daarnaast is er enorme concurrentie, waarbij grote partijen onderdelen voor minder kunnen aanschaffen vanwege de hogere afname bij producenten.

Het lijkt ons daarom sterk dat Trump Mobile in deze markt weet toe te treden én alles in de Verenigde Staten kan produceren. Het ziet er eerder naar uit dat de onderdelen uit het buitenland komen en de assemblage eventueel in de Verenigde Staten plaatsvindt.

Dat betwijfelen verschillende experts op het gebied van Amerikaanse handel en productie echter ook, aldus CNBC. “De Verenigde Staten heeft simpelweg onvoldoende capaciteit om een smartphone volledig in eigen land te produceren”.

‘The 47 Plan’ biedt goede prijs-kwaliteitverhouding

Naast de T1 Phone, komt Trump Mobile ook met een mobiel abonnement genaamd ‘The 47 Plan’. Dat verwijst naar de prijs die het abonnement maandelijks gaat kosten. Voor iets meer dan 47 dollar kan de Amerikaanse consument onbeperkte sms’en, bellen en data gebruiken, wat lager ligt dan het gemiddelde in de VS (50 tot en met 85 dollar).

Wat verwacht jij van Trump Mobile? Wordt het een flop of halen MAGA-aanhangers in september als eerst zo’n toestel in huis? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

